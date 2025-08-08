Baba Miller, sin poder jugar Eurobasket por la Universidad

Una de las curiosidades que se está viviendo en la gira de preparación para el Eurobasket de la selección española, hasta el momento saldada con una derrota ante Portugal (74-76) y un triunfo ante Chequia (87-73), es la participación, también en partidos amistosos, de España B, selección con la que están convocados los mallorquines Baba Miller y Michael Caicedo.

Una selección liderada desde el banquillo por Jaume Ponsarnau y que cuenta con alguno de los talentos del baloncesto español más prometedores a corto y medio plazo. El objetivo de este equipo es intentar que el salto a la absoluta no sea tan pronunciado como ha venido siendo en los últimos años. Y en cuanto a resultados, poco más se puede pedir: dos victorias ante República Checha (80-75) y Portugal (64-63).

De hecho, muchas sesiones de entrenamientos mezclan a jugadores de ambos combinados, y para los más jóvenes ya prácticamente se ha convertido en rutina poder compartir cancha con los Hernangómez, Santi Aldama o Darío Brizuela.

En ese grupo B se encuentra un Baba Miller que está llamado a ser uno de los grandes nombres del baloncesto español los próximos años. El 'unicornio' nacional, gracias a sus dos metros y 11 centímetros para un jugador mallorquín que pasó por la cantera del Real Madrid, debutó en el primer equipo, y que a sus 21 años sigue evolucionando y creciendo en el baloncesto universitario estadounidense desde 2022.

Dos cursos en Florida State, el pasado en Florida Atlantic y a partir de la próxima campaña en la Universidad de Cincinnati, con el objetivo de cuajar un gran año y tener opciones de una buena posición en el próximo draft de la NBA.

Precisamente, ese cambio de 'college' es el motivo por el que Baba Miller no va a poder participar en el próximo Eurobasket. Una opción que de entrada parecía remota, ya que no se encontraba en la lista 'A' de Scariolo, pero que fue ganando peso por la lesión de Eli Ndiaye, pudiendo entrar el balear en el lugar del ya exjugador del Real Madrid, y que la próxima temporada estará en los Atlanta Hawks.

El motivo por el que Miller no podrá disputar el próximo Europeo es porque la Universidad de Cincinnati se ha negado a ceder al jugador a la selección para aquellas fechas, ya que había adquirido el compromiso de que Miller estaría ya por tierras estadounidenses para empezar a preparar el curso. Así lo desveló Scariolo a los comentaristas de RTVE minutos antes de arrancar el duelo ante República Checa.

Ante los checos, España B logró la victoria por 80-75 gracias a una destacada actuación de Miller, que se fue hasta los 17 puntos y nueve rebotes para 22 de valoración. Anoche, ante Portugal, estuvo más discreto anotando únicamente dos tantos.