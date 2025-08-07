Recuperando la tradición de la pelota vasca en Mallorca

Hay pocas personas que juegan a pelota vasca en Mallorca. Hace varias décadas, este deporte gozaba de una gran popularidad en lugares emblemáticos como el Frontón Balear. Su interés cayó, se jugaba menos y las pistas empezaron a abandonarse. Álvaro Valero y Toni Canyelles son dos pelotaris que juegan en Mallorca y que, desde historias personales diferentes, quieren impulsar este deporte a través del Club Esportiu de Frontón que han creado. Este martes a las 18:30 horas se estrenan en un partido oficial con la sección de pelota mano de la Casa Vasca de Mallorca en el Frontón de Sineu.

Álvaro Valero comenzó a jugar desde muy pequeño, con seis años. «Empecé en Valencia porque mi hermano y mi padre jugaban y me inicié en pelota valenciana, que difiere un poco de la pelota vasca, que es de 100 gramos», cuenta. En 2009 llegó a Mallorca y, lo primero que hizo, fue visitar diferentes frontones. «Fui al de Son Rapinya. Pedí pista para entrenar, pero con la pelota reglamentaria no podía jugar porque es muy dura. Fui buscando diferentes pistas como las de Santa Ponça y Lluc-que es uno de los más grandes que he visitado en España, pero siempre a solas. Siempre buscando pelotaris. Fui probando, pero jugando solo», asegura.

Pasaron varios años y regresó al frontón de Son Rapinya, pero su suerte cambió. «Conocí a Nico, que es el presidente de la Casa Vasca de Euskadi. Trajo a pelotaris para jugar en 2022 y comencé a tener más relación con gente de la Casa Vasca. A la par, los pelotaris vascos se interesaron por el frontón de Sineu y empezaron a hacer todos los años partidas allí. En la última que hice conocí a Toni y a otras personas que parecieron interesados por este deporte. Comenzamos a quedar a hablar, les enseñé el material para protegerse las manos y así hemos creado el grupo. Somos pocos, pero con muchas ilusiones», narra.

Fue entonces cuando Toni Canyelles se inició, casi po casualidad. «Tengo 48 y quién me diría hace seis meses o en octubre que, al ver un partido en Pamplona, estaría jugando a pelota vasca. En siete meses jugaré un partido oficial», confiesa.

Aquí se unieron los caminos de Álvaro y Toni: Valero vivía con tradición el deporte y Canyelles se acababa de enamorar. Así, Álvaro Valero, Kevin Mikkan, Édgar Munilla, Alberto Zárate y Toni Canyelles comenzaron a entrenar en abril. «Somos pocos, pero con muchas ilusiones. Nos gustaría que vuelva a ser un deporte practicado en los frontones existentes, desarrollar un plan de práctica y también apostar por el deporte femenino. Aún no tenemos ninguna chica, pero dentro de cualquier deporte la inclusión de la mujer es importante», sostienen.

Ambos quieren destacar el espíritu pionero y visionario de Juan Fernández Mena con el Frontón de Sineu. «Ha revitalizado una instalación deportiva que es una joya y la está impulsando. Le ha puesto un nuevo pavimento que es una maravilla para los que nos gusta la pelota y jugamos. Es un privilegio que está en el centro de Mallorca, donde todos pueden venir a disfrutar de este deporte y también de un piscolabis o una cervecita. Se ha permitido darle visibilidad a este deporte que a nosotros nos gusta tanto», señalan.

Quieren dar visibilidad a la pelota a mano, como sostiene Álvaro: «Lo que impulsamos es el aspecto primitivo y más antiguo porque es solo la mano sin nada más. Mano, pelota y pared». Muy parecida es la postura de Toni: «La pelota siempre me ha gustado por su simplicidad y fuerza».

Tienen sentimientos encontrados, ahora que la pelota está creciendo en Mallorca, un hecho del que son partícipes, con la partida de este martes:«Orgullo. Esa es la palabra que siento. Hasta me emocionaré un poco. De llevar una camiseta con mi apellido defendiendo los colores de la casa vasca de un deporte que quiero desde hace nada y debutar en mi casa es un sueño hecho realidad». Álvaro reconoce que ha tenido muchas veces esta conversación antes que el partido del martes. «He tenido mucha hambre de pelota porque es un sentimiento que atrapa de manera generacional con tus ancestros. Ahora que he encontrado este espacio de pelotaris, ya no tengo hambre porque he dado un buen mordisco. He conocido a gente maravillosa con la que puedo jugar y entrenar. Tengo la misma sensación que Toni porque siento orgullo de poder dar visibilidad a la pelota en Mallorca. Hace años parecía imposible, pero se han dado las circunstancias para que vaya hacia adelante con orgullo. Si estoy dentro de un frontón, soy feliz».

Toni quiere enviar un último mensaje a los que quieren iniciarse en este deporte: «El primer día le das como si tuvieras una mano plana, como una raqueta de pádel, y yo al día siguiente no podía teclear porque mi mano parecía la de Hulk». Todo desde el Frontón de Sineu, donde este martes y este miércoles, la pelota cobra más protagonismo que nunca.n