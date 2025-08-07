El mallorquín Baba Miller deslumbra con España B

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha puesto en marcha el proyecto de una ‘selección B’ que permita acelerar el proceso de adaptación de las jóvenes promesas al combinado absoluto. El estreno de este equipo fue ante la absoluta de Chequia, con una victoria por 80-75 en la que hubo protagonismo mallorquín.

El ala-pívot Baba Miller deslumbró con 17 puntos (7/11 en el tiro) y 9 rebotes, números a los que acompañó con algunas acciones espectaculares, para cerrar el partido con 22 de valoración y mostrarse como el mejor y más resolutivo de los jugadores que pisaron el parqué del Martín Carpena de Málaga. También destacó el inquer Michael Caicedo, con siete puntos y muy buenos minutos frente a los checos.

Pese a formar parte de este combinado B que dirige Diego Ocampo, Baba Miller ha sido uno de los jugadores que se ha entrenado desde el primer día de la preparación para el Eurobasket a las órdenes de Sergio Scariolo. Todo un síntoma de las expectativas que hay generadas en torno al ala-pívot, de 21 años y 2’11 de altura, que este año cumplirá su cuarto año en la NCAA. Formado en la cantera del Bahía San Agustín, jugó desde los 12 hasta los 18 años en el Real Madrid –con el que llegó a debutar en la Euroliga–, cuando se trasladó a Estados Unidos para jugar en la Universidad de Florida State. En 2024 se apuntó al draft de la NBA, pero renunció y se cambió a Florida Atlantic. Este verano ha cambiado otra vez y jugará en la Universidad de Cincinnati.

La lesión de Ndiaye

«Es un gran honor que Sergio cuente conmigo, estoy intentando aprender y dar el máximo. Ojalá poder estar aquí algún día fijo», explicó Baba Miller en Radio Marca. «Lo que más me pide Scariolo es que use mis habilidades y presencia física en la defensa y que ayude», agregó el mallorquín, al que se le abre una posibilidad, aunque mínima, de estar en el Eurobasket ante la baja por lesión de Eli Ndiaye.

Su agenda, por el momento, la marca España B, que este jueves se enfrentará a la absoluta de Portugal (que este martes venció a España A). Será una nueva oportunidad para que Baba Miller, habitual en las selecciones inferiores, vuelva a mostrar el potencial que se le presume a un candidato a estar en el Draft de la NBA en 2026.