El Atlético Baleares presenta una innovadora tercera equipación

El Atlético Baleares ha descubierto en la mañana de este jueves la tercera equipación de esta temporada, que está inspirada en los colores de ConectaBalear, patrocinador principal del club. El acto ha sido realizado en las oficinas de la operadora, en Manacor, donde también se ha presentado a dos de los fichajes de esta campaña: Axel Bejarano y Alejandro Pérez.

Al acto también ha acudido Patrick Messow, director general del Atlético Baleares. "Estamos muy satisfechos con la llegada de Alejandro y Axel al equipo, son dos perfiles de jugadores que buscábamos", ha declarado.

Tras su paso por el Huesca B después de haberse formado en las categorias inferiores del Mallorca, Bejarano regresa a la isla. "Volver a casa y estar cerca de mi familia ha sido una motivación muy grande para mí. El proyecto del club y su ambición por ascender me llamaron mucho la atención. Es algo que me ilusiona y me compromete al máximo", ha manifestado el jugador, que fue uno de los que conquistó la Copa del Rey juvenil en la temporada 2023/24 con el equipo bermellón.

"La tercera equipación me encanta. La combinación de azul y violeta queda muy bien, es muy bonita y diferente. Estoy deseando jugar con ella", ha añadido Axel.

Alejandro Pérez, por su parte, se formó en el Espanyol, donde coincidió con su nuevo técnico, Luis Blanco. "Conozco bien a Luis de nuestra etapa en las categorías inferiores del Espanyol. Ya sé cómo trabaja, su exigencia y su manera de entender el fútbol. Eso también influyó en mi decisión, porque sé que puedo crecer mucho con él como entrenador", ha explicado.

El defensa, que llega procedente del Cornellà, es un futbolista con una experiencia consolidada en la Segunda RFEF. También fue internacional con la selección española desde los 16 años hasta alcanzar la sub-20.