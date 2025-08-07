Alexis González renueva con el ConectaBalear Manacor

El Club Voleibol Manacor ha renovado a Alexis Rubén González hasta 2026. El técnico argentino, que ha llevado al ConectaBalear a una final de la Copa del Rey y a ingresar en el voleibol europeo, firma contrato por un año más con el club presidido por Maria Antònia Perelló.

El exlíbero, que triunfó como jugador en la selección argentina, afirmó sentirse ilusionado “ante una temporada larga con buenas competiciones en Europa, la Supercopa y la Superliga”. “Nosotros jugaremos todo a ganar, sabiendo que esta temporada el resto de equipos se han reforzado muy bien”, advirtió González.

El técnico señaló que el objetivo es “mantenerse en las posiciones de arriba en la Superliga”. “Y en la Copa de Europa, avanzar lo máximo posible sabiendo que tenemos a un gran rival como el Zagreb, que en los últimos años ha sido campeón de Croacia”, agregó.

“Venimos de una temporada muy buena y este año vamos a darlo todo para mejorar el club y dejarlo lo más alto posible porque tenemos este potencial. Se han fichado jóvenes jugadores con mucho potencial que, pese a faltarles rodaje, rendirán mucho”, aseguró.

El equipo arranca el 11 de agosto

En el mismo acto se anunció también la continuidad del capitán del equipo, Renzo Cairús. El receptor uruguayo afirmó estar “feliz de poder ayudar a llevar al Manacor a lo más alto posible”. “Daré todo lo que tengo para que el equipo salga adelante”, aseveró el jugador del ConectaBalear, que inicia la temporada el lunes 11 de agosto.

El ConectaBalear Manacor se estrenará esta temporada en competición europea. Jugará la Volleyball Challenge Cup, para la que ya tiene fecha para su primer partido: será en casa contra el campeón de la Copa de Croacia en 2022 y 2024, el histórico HAOK Mladost Zagreb, el 12 de noviembre a las 19:00 en el pabellón Miquel Angel Nadal.