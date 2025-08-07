Baloncesto
Alberto Antuña hace historia con Sudán del Sur
El técnico del Azulmarino Mallorca logra el primer éxito deportivo del país conquistando la medalla de bronce en el AfroBasket femenino
Alberto Antuña ha llevado al segundo país más pobre del mundo a conseguir su primer éxito deportivo de toda la historia. El entrenador del Azulmarino logró conquistar el pasado domingo con Sudán del Sur la medalla de bronce en el Afrobasket femenino celebrado en Costa de Marfil.
El técnico, que se quedó la pasada campaña muy cerca del ascenso a la Liga Femenina Endesa con el conjunto mallorquín tras haberse incorporado en el tramo final de la temporada, ha conseguido una de las mayores proezas deportivas de los últimos tiempos. La hazaña tiene todavía más mérito si se considera que se trata de la primera selección debutante en la competición que consigue colarse en el podio.
Desde que Antuña aceptó el cargo en febrero de este año para el torneo de clasificación, Sudán del Sur ha ascendido del puesto 101 al 86 en el ránking mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Y tras el AfroBasket, donde se hicieron con el bronce tras derrotar a Senegal (66-65) en el partido por el tercer y cuarto puesto, subirán todavía muchas más posiciones.
