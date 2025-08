Toni Martí y Jorge Morano ganan la octava cita del Circuito Soft Line en Alcanada

El club de golf Alcanada acogió este pasado sábado la octava cita del Circuito WAGC by Soft Line. La competición se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble, dividida en dos categorías, clasificándose los campeones de ambas para la final balear del sábado día 9 en Golf Maioris.

La pareja campeona en 1ª categoría del 8º Torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur–TBA Logística fue la formada por Toni Martí Estelrich y Jorge Morano Torres, con un resultado de 48 puntos. La pareja campeona en 2ª categoría fue la compuesta por Antonio Henar Lomeña y Lucas Murias Gomez-Trenor, con un resultado de 49 puntos. El premio a la bola más cercana, que consistía en una botella de cava Anna de Codorniu y una degustación de quesos de Mahón fue para Samuel Dorman con una distancia de dos metros. La entrega de premios, sorteo y show final tuvo lugar al finalizar la comida en el restaurante del club de Alcanada.

Este es el 8º torneo del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line sellando sus intenciones por mantener los valores del deporte, disfrutar en conjunto del espíritu competitivo, el compromiso por el servicio de primer nivel y el trabajo en equipo, tanto desde la organización del equipo de Soft Line como de todos los patrocinadores que continúan edición tras edición: Baplin Uniformes, Representaciones Benito Ruiz, Ola Hotels, Béns D´Avall, Quality Center, S.L., Fibwi, J Munne, AXA Simó Llabres, Bed´s, Lafiore, TBA Logístic, ADN Golf, Anicla Distribuciones, Gispert, Queso Mahón, Llucasaldent Gran, Quely, 007 Snacks, OKmobility, Reserva Rotana, Restaurante Andana, Club Hole in One, Holiday Golf, La Vida Dolça, Embotits Sa Caldera, Coca-Cola, AirEuropa, Lácteos Palma, Raventós Codorníu y Mahou San Miguel hicieron posible una vez más que se cumpla con la filosofía y naturaleza de esta actividad, demostrando que trabajando en equipo, Juntos, somos más fuertes, fortaleciendo y remarcando los más de 35 años de trayectoria de la filosofía Soft Line.