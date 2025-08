El ayuntamiento de Marratxí recibe a Cata Coll tras el subcampeonato de Europa

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el concejal de Deportes, Juan Estarellas, han recibido este miércoles a Cata Coll, portera marratxinera del FC Barcelona y de la selección española, tras una temporada histórica en la que ha conseguido el subcampeonato de Europa y se ha consolidado como una de las referentes del fútbol femenino internacional. La futbolista ha estado acompañada por su padre, Fernando Coll.

Durante el encuentro, el alcalde ha entregado a la deportista una litografía conmemorativa como reconocimiento a su trayectoria y al ejemplo de esfuerzo y superación que representa para la juventud del municipio. "Ver cómo una portolana llega tan lejos nos une como pueblo y demuestra que, con sacrificio, los sueños se pueden alcanzar. Siempre tendrás las puertas abiertas de este Ayuntamiento, porque nos representas y nos haces sentir muy orgullosos de ser marratxiners", ha afirmado Llompart.

En la campaña 2024-25, Cata Coll ha sido titular indiscutible del FC Barcelona, disputando 40 partidos entre Liga F, Copa de la Reina, Supercopa y Champions League. Su gran rendimiento fue clave para que el equipo lograra el triplete nacional: Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España.

Con la selección, Coll ha protagonizado momentos decisivos en la Eurocopa 2025. A pesar de perderse la fase de grupos por una amigdalitis, regresó en los cuartos de final contra Suiza y brilló en las semifinales contra Alemania, con paradas determinantes que llevaron a España a la final. Aunque la selección cayó ante Inglaterra en los penaltis, su actuación fue considerada heroica y decisiva.

Durante la recepción, Cata Coll ha compartido sus sensaciones tras esta temporada de éxitos: "Me habría gustado acabar ganando la final, pero estoy muy contenta con cómo he jugado y con el rendimiento que he dado. Después de un año tan exigente, seguimos con la ambición intacta y con la cabeza al 100 % en todo lo que queremos conseguir. Creo que vienen cosas muy buenas y estamos preparadas para afrontarlas. Además, cada año que pasa el fútbol femenino gana más fuerza".

La portera también ha destacado su compromiso con el crecimiento del fútbol femenino y su impacto en la cantera: "Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo saber que hay niños y niñas que nos miran y que ya llevan nuestras camisetas. Queremos impulsar aún más este movimiento: que cada vez haya más niños y niñas que nos animen y disfruten con lo que hacemos".

Por últimoha celebrado la creación del equipo femenino del RCD Mallorca: "Siempre he sido mallorquinista y me hizo muchísima ilusión cuando lo supe. Ojalá los niños y niñas de aquí no tengan que irse fuera para jugar al máximo nivel; que puedan llegar muy lejos y, si quieren, volver a casa para triunfar".