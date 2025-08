Ter Stegen se niega a firmar el informe médico de su lesión y agrava su pulso con el Barça

El lío con Ter Stegen era ya de unas dimensiones considerables, pero parece que la 'guerra' ahora ya sí es total y amenaza con convertirse en un auténtico culebrón de cara a lo que queda de verano. Una de las vías que valoraba el Barça para completar las inscripciones de Rsshford, Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji era aprovechar el 80% del salario del portero alemán por su baja de larga duración de la lesión de espalda.

El ex del Mönchengladbach, que lleva más de una década en el club, ya hizo un movimiento bastante 'agresivo' publicando en sus redes que se iba a operar y especificando que serían tres meses de baja. Algo que nunca suelen hacer los futbolistas y que era especialmente reseñable teniendo en cuenta de que para usar su 'vacío' la entidad catalana necesita que fueran cuatro los meses de baja (así lo dicta el reglamente de la Liga).

COMUNICADO INESPERADO

A partir de ahí, enfado tremendo en el club, que mantenía que su intervención iba a necesitar más de los tres meses que citaba Marc en su comunicado. El jugador regresó hace unos días de Burdeos tras ser operado por la Doctora Léglise, la misma que lo intervino en su momento de la misma dolencia.

El club azulgrana, ya con el informe médico pertinente aduciendo que iban a ser cuatro los meses de baja una vez intervenido el jugador, necesita la firma del mismo para poder mandar el documento a la Liga. Un trámite burocrático sin más. Pero, según informa Mundo Deportivo, MATS se ha negado a estampar su firma en dicho informe y el lío ahora sí que es morrocotudo.

EXPEDIENTE 'EXPRÉS'

La directiva del Barça se ha enterado de que, por ahora, Ter Stegen no acepta firmar durante el vuelo de regreso de Corea del Sur. Y se ha tomado la decisión 'exprés' de que si esto es así se abrirá un expediente al jugador. Veremos cómo afecta

Ter Stegen pronto iniciará la recuperación en la Ciutat Esportiva / EFE

EL ENTORNO DE MATS NO TIENE CONSTANCIA DEL EXPEDIENTE

El jugador y el Barça tienen marcada una reunión para este martes para tratar el asunto. Desde el entorno del jugador trasladana SPORT que no se ha negado a firmar, sino que tras ser intervenido a él no le dijeron que iban a ser cuatro meses y prefería tratarlo en dicho encuentro con los representantes del Barça antes de firmar. Además, añaden que ellos no tienen conocimiento, por ahora, de que se haya interpuesto un expediente a Ter Stegen.