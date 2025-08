De futbolista a árbitro de baloncesto de nivel

Empezó jugando al fútbol y ahora pitará en la segunda categoría del baloncesto nacional femenino, y en la tercera en el masculino. Lo ha luchado y trabajado mucho y ahora tiene su recompensa en un deporte que le apasiona. Miguel Hurtado Ruiz (Palma, 1995) es asesor fiscal, futbolista desde los 5 a los 19 años (Ferriolense, Pla de Na Tesa y San Francisco) y lleva ya siete campañas arbitrando (dos años en el comité de A Coruña, dos en el comité balear y tres FEB G3). En la próxima edición empezará su cuarto año en FEB, pero en G2. Esta categoría de la Federación Española de Baloncesto (FEB) permite arbitrar partidos de Segunda Federación masculina, lo que era antes LEB Plata, y también de la Liga Femenina Challenge.

¿Se esperaba este ascenso?

Siendo sincero, no lo esperaba como tal. Es cierto que había hecho una buena temporada y que estaban contentos con mi trabajo. Cuando me llegó la noticia fue una emoción muy grande y me acordé de toda la gente que me ha acompañado durante estos años.

¿Es el primer colegiado mallorquín en esta categoría?

Diría que mallorquín puede que sí lo sea, pero balear no lo tengo tan claro.

¿Qué diferencias sustanciales se va a encontrar entre la Tercera que lleva tiempo pitando y la Segunda?

Tanto en la Tercera FEB como en Liga Femenina 2, a la Segunda FEB y a la Liga femenina Challenge, la diferencia más notable creo que es el nivel físico de los equipos, además de su calidad. El ritmo que implementan en estas categorías es muy alto y hay que estar muy preparado tanto mental como físicamente.

Usted empezó jugando al fútbol y no se le daba mal, ¿esperaba verse como árbitro de baloncesto en categoría nacional alta?

Pues la verdad es que no. Empecé a arbitrar gracias a un compañero de piso en mi época universitaria en A Coruña y nunca pensé que llegaría hasta aquí. Es cierto que con el paso de los años he visto cómo iba evolucionando y había posibilidades de ir ascendiendo. Hay que ser muy constante y esperar el momento.

El árbitro mallorquín durante su etapa como futbolista. / M.H.

¿Hasta dónde aspira a llegar?

Bueno, ahora mismo solo pienso en disfrutar el verano, cargar las pilas y prepararme lo mejor posible para la próxima temporada. Mi próximo objetivo es consolidarme bien en la nueva categoría.

¿Cómo está el arbitraje balear?

En los últimos años ha crecido muchísimo, tanto en el aspecto de licencias y como del nivel de nuestros árbitros. Creo que se están haciendo las cosas muy bien desde abajo y tenemos un futuro de árbitros prometedor.

¿Cómo se define como árbitro de baloncesto?

Me definiría como un árbitro serio y con una personalidad propia. Intento ser empático y dialogar dentro de la pista. Fuera de ella, me gusta entrenar y estar preparado al máximo para poder dar mi mejor versión.

Miguel Hurtado durante uno de sus ejercicios como árbitro de baloncesto. / M.H.

Tres equipos en Primera FEB, uno en Segunda FEB y cinco en Tercera FEB (el Andratx ha comprado la plaza) en masculino y representación de la LF Challenge y LF 2 en femenino, ¿el baloncesto balear vive uno de sus mejores momentos?

Si no el mejor, uno de los mejores. Que yo tenga constancia es el año con más equipos de Balears en las mejores ligas nacionales tanto masculina como femenina.

¿Cree que alguna vez habrá un equipo de Mallorca en la ACB?

En los últimos años se está apostando fuerte por tener un equipo en lo más alto y creo que hay proyectos muy prometedores para poder lograrlo.