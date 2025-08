Tres platas mallorquinas en los Campeonatos de España

Los Nacionales de atletismo al aire libre mostraron un año más el buen momento del atletismo balear, que se hizo con tres platas gracias a las actuaciones de Esperança Cladera, Daniela García y José Ángel Pinedo.

La expectación en la tarde-noche de la jornada final del Campeonato de España estaba centrada para los mallorquines en la final de los 200 metros lisos en la que la atleta de Muro Esperança Cladera (Diputación Valencia), que entrena Juan Sancha, luchaba por las medallas y la mínima para el Mundial de Tokio.

Esperança Cladera, con su plata en la entrega de trofeos de los 200 metros / RFEA

El oro tenía ya dueña en la persona de la catalana Jael Bestué, que finalizó primera con 22.46. La lucha estuvo centrada en el segundo y tercer puesto, enfilando la recta final Esperança Cladera con ventaja sobre Lucía Carrillo. Pero esta atleta se acercó tanto (parecía que iba a superarla) que la mallorquina, en un alarde de arrojo, impulsó la última zancada con gran decisión y fuerza firmando un tiempo de 22.79, con el que igualó su plusmarca personal –conseguida en el Nacional por Autonomías celebrado en Ciudad Real–, aunque no lograba la mínima mundial por centésimas. Carrillo fue tercera (22.80). En esta misma prueba, la mallorquina Ivana Peralta, que a principio de este mes se proclamó campeona de España sub-23, se clasificó séptima (23.91).

Daniela García posa con su plata junto a Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal / RFEA

La atleta de Calvià Daniela García Tena (New Balance), que entrena en Madrid con Antonio Serrano, dio una lección de saber estar y cierta veteranía en la final de los 800 metros. En una primera vuelta a la pista las finalistas iban en grupo y esperando su oportunidad; pasada la primera curva de la segunda vuelta, Daniela empezó a dar señales de vida y tomó el mando con decisión. Encarando los últimos cien metros parecía tener opciones de ganar, pero la revelación del año Rocío Arroyo la superó y se proclamó campeona (2:01.01); la mallorquina fue segunda con 2:01.37.

José Ángel Pinedo, campeón en el pasado Campeonato de España S’Hort Track (o pista cubierta) con 19’41 metros, este domingo se clasificó segundo en peso. Durante la semana había comunicado a Diario de Mallorca cierto pesimismo: «Con las molestias en los isquio y que la técnica no me coordina el lanzamiento, no soy muy optimista en cuanto a medallas». Al final, el joven Miguel Gómez, que tampoco va muy boyante este año, se proclamó campeón con un lanzamiento de 19’06 metros; Pinedo fue segundo y plata con un tiro de 18’46.

José Ángel Pined, en uno de sus lanzamientos en los Nacionales de Tarragona / D.M.

David Abrines

David Abrines, con el hándicap de su descalificación en los 400 metros lisos al haber pisado dos veces la línea que delimita el callejón, acabó el Nacional muy motivado tras su séptimo puesto en decatlón (6.918 puntos). Este domingo, el atleta de S’Arenal (excampeón de la especialidad) explicó a Diario de Mallorca: «Una vez terminada la carrera no me había dado cuenta de la infracción, poco después me lo comunicaron mostrándome el vídeo demostrando la evidencia». «De no haber tenido esta mala suerte hubiera sido cuarto clasificado con 7.754 puntos», señaló, quedándose con el buen sabor del récord de Baleares de jabalina con 68’70 metros, marca que es la mejor de la historia en un campeonato de pruebas combinadas.