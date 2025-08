Plata de José Ángel Pinedo en el Nacional de peso

El mallorquín José Ángel Pinedo ha sumado una nueva medalla en unos Campeonatos de España. El atleta del Fent Camí Mislata no ha podido hacerse con un título para el que era candidato, pero con un mejor lanzamiento de 18,46 metros se ha asegurado la plata en el Nacional absoluto al aire libre que este domingo vive su última jornada en Tarragona.

Pinedo, doble campeón de España bajo techo (2024, 2025), era aspirante al título junto a Miguel Gómez en la prueba de lanzamiento de peso. Con la retirada de Carlos Tobalina, ambos eran candidatos a pelear por el oro.

El madrileño ha hecho un mejor lanzamiento de 19,06 metros al que no ha podido alcanzar Pinedo, quien no llegaba en su mejor momento a Tarrgona. El mallorquín se ha metido en el podio en su quinto intento, con 18,46 metros que la daba la plata momentánea. En la última tanda no ha podido superar esa marca y finalmente se ha proclamado subcampeón tras Gómez para añadir un nuevo podio a su palmarés.

Finales esta noche

La medalla de Pinedo podría no ser la única de la delegación balear en estos Nacional. Esta tarde-noche hay posibilidades de añadir más podios con la presencia de Daniela García en la final de los 800 metros y las de Esperança Caldera e Ivana Peralta en el 200.