La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Asencio

Finalmente se ha pronunciado la Fiscalía en el caso de vídeos sexuales en el que estaba implicado Raúl Asencio. El Ministerio Público no se ha mostrado indulgente en sus conclusiones y aprecia delitos concretos que afectarían al jugador del Real Madrid y al resto de implicados en el incidente, según ha adelantado la Cadena SER.

Esta información recoge que la Fiscalía pide una condena de hasta dos años y medio de cárcel para Raúl Asencio. Para el resto de implicados en el escándalo de los vídeos sexuales también reclama cuatro años y siete meses de prisión.

La petición de cárcel viene argumentada, según la Fiscalía, por apreciar presuntamente dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual. En el caso del resto de compañeros que habrían participado en los hechos se les atribuye también el delito de distribución de pornografía infantil.

Es necesario recordar que las chicas afectadas eran menores de edad.

Un paso más judicial

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Trajana ya procesó el pasado mes de mayo formalmente al defensa del Real Madrid, y a Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez, tres excompañeros de la cantera del club blanco, por grabar imágenes sexuales de dos mujeres, una de ellas menor, y difundirlas sin su consentimiento.

También es necesario tener en cuenta que la defensa de la menor de edad implicada ya ha remarcado que su petición se eleva hasta los cuatro años de prisión para Raúl Asencio.

El caso del jugador del Raúl Madrid no estaría vinculado a las relaciones sexuales consentidas con las dos chicas implicadas y sí a la petición del vídeo grabado y su posterior difusión con un amigo. Pese a que borró las imágenes, la Fiscalía reitera que esta conducta no puede quedar impune y, en consecuencia, debe ser castigada por vía penal, aunque no en la misma intensidad que el resto de los acusados.

En las últimas semanas se había publicado que Asencio habría alcanzado algún tipo de acuerdo con las víctimas de los incidentes, aunque también se había advertido que ese pacto no sería atendido por la Fiscalía.