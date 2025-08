Estella Tonrath se clasifica a las semifinales del Mundial de 200 metros espalda

Estella Tonrath (CN Palma) está haciendo un año inmejorable. Ha conseguido el séptimo mejor puesto en la preliminar de 200 metros espalda del Mundial de Natación de Singapur con un tiempo de 2:09.29.

La nadadora mallorquina ha acabado segunda en la tercera serie a solo 71 centésimas de la estadounidense Claire Curzan, la campeona mundial de la prueba. Con solo dieciocho años, Tonrath, aspira este viernes a meterse en la final en una prueba que no comenzará antes de las 13:27 horas (Teledeporte).

La nadadora del CN Palma se ha quedado a más de un segundo de su mejor marca y récord de España que consiguió en las piscinas municipales de Son Hugo (2.08.03). "En el primer cien he nadado un poco más controlada y grande, y en el segundo he intentado apretar un poco. Pero con muy buenas sensaciones y muchas ganas de nadar esta tarde. A lo mejor no he dado mi 100%, iba más buscando sensaciones y confianza, aunque lo suficientemente rápido como para meterme en semis", ha reconocido en la zona mixta.

Por otra parte, Sergio de Celis ha quedado el 22 en los 50 metros libres y no pasa a las semifinales. Había dos grandes premios en esta prueba: rebajar el récord de España de Luca Hoek (21.99) en el Eurojunior de Samorin y el carísimo Top16. Muy complejos ambos, Sergio debió conformarse con la quinta plaza en su serie y su mejor marca personal, 22.06, a 7 centésimas de Luca Hoek.

El nadador palmesano todavía tiene que competir en una prueba más en este Mundial. "Sabía que el corte estaría en 21 largo o 22 cero, pero bueno, me he quedado cerquita, es lo que hay. Me noto bien y aún quiero seguir bajando mis marcas. Me falta el relevo 4×100 libre mixto donde yo creo que vamos a tener un buen equipo para hacer final”, ha afirmado.