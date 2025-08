David Bustos, exatleta: "Vivir una final olímpica es algo que nunca olvidaré"

El mallorquín David Bustos, natural de Son Sardina (Palma), atleta internacional y olímpico cerrará oficialmente su etapa como deportista de alto nivel hoy durante los Campeonatos de España de Atletismo en Tarragona. La Real Federación Española de Atletismo le rendirá homenaje en las pistas Natalia Rodríguez reconociendo una trayectoria ejemplar.

Bustos ha representado a España en dos Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde alcanzó la final de los 1.500 metros, logrando un meritorio séptimo puesto. También ha brillado en campeonatos europeos, obteniendo el bronce en Helsinki 2012 y la plata en Ámsterdam 2016. A lo largo de su carrera ha sido campeón de España en varias categorías y ha participado en múltiples campeonatos del mundo.

Actualmente reside en Torrelavega, Cantabria, donde trabaja como policía municipal. Está casado con una exatleta especializada en vallas y es padre de una niña de siete años. En esta entrevista para Diario de Mallorca, repasa su carrera.

¿Cómo fueron sus inicios en el atletismo?

Estudiaba en el instituto de la carretera de Valldemossa, donde cada año realizábamos pruebas físicas. En una de ellas, completé los 1.000 metros en menos de tres minutos. Aunque no era mi profesor, estaba Xisco Amengual, destacado atleta de 400 metros lisos y profesor de Educación Física. Junto a la velocista Monse Garí, me animaron a hacer una prueba en las pistas de San Fernando (hoy bajo el Palma Arena), donde conocí a Biel Gili, Jaume Mulet y Jhony Ouriagly. Tras correr 600 y 300 metros me informaron que podía competir en el Campeonato de España cadete, aunque no tenía ficha. Me dijeron que podría empezar la siguiente temporada si decidía comprometerme con el atletismo.

¿Qué papel tuvo Jhony Ouriagly en su carrera?

Jhony fue quien me introdujo en el mundo del atletismo. Me formó como atleta y me enseñó muchísimo, tanto en lo deportivo como en lo personal.

¿Cuál ha sido el entrenador más didáctico para usted?

Toni Roig, con quien entrené durante un año y medio en Ibiza antes de los Juegos de Río. Fue quien más me enseñó sobre el entrenamiento. Me hubiera gustado seguir con él, pero su estilo requiere presencia constante, y yo no podía mudarme a Ibiza.

¿Cuál considera que fue el punto de inflexión en su carrera?

El subcampeonato en el Europeo de Ámsterdam en 2016 en los 1.500 metros. Fue el momento en que me consolidé internacionalmente, tras el bronce en Helsinki 2012.

¿Y su mejor recuerdo?

Sin duda, los Juegos Olímpicos de Río. La atmósfera, el público, los aplausos… todo fue mágico. Vivir una final olímpica es algo que nunca olvidaré.

¿Cree que le faltó atrevimiento para lograr una mejor posición?

Quizás. Siempre queda la duda. Tal vez si hubiera arriesgado más… pero en ese momento decidí ir a lo seguro.

¿Cuándo se retiró oficialmente?

En 2020, con la llegada de la pandemia. No tuve más remedio.

¿Intentó volver?

Sí, pero estaba centrado en los estudios para ser policía municipal y luego en las prácticas. Cuando intenté regresar, los problemas musculares me lo impidieron.

¿Cómo se siente ahora?

A mis 34 años, he decidido cerrar esta etapa y dedicarme a mi familia. No descarto seguir corriendo, pero será por salud y disfrute personal.

Historial

David BustosPalma, 25.08.1990 - 1,82m/65kg

Entrenador: Enrique Pascual

Clubes: Metalnox, ADA Calvià y Nike Running

Internacional: 14 veces (2010-2017)

Palmarés internacional

Séptimo (Diploma olímpico) en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Río en 2016

Participó en los Juegos de Londres en 2012, pero fue eliminado en primera ronda.

Subcampeón de Europa de los 1.500 metros en Amsterdam.

Medalla de bronce en los 1.500 metros en el Europeo de Helsinki en 2012.

Campeón Iberoamericano de los 1.500 metros en San Fernando.

Séptimo en el Mundial de pista cubierta de Doha en 2010.

Palmarés nacional