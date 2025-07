Los candidatos al título toman posiciones en la Copa del Rey Mapfre

La tercera jornada de competición supuso el regreso de los participantes del Europeo de ORC al formato barlovento-sotavento y propició que la femenina Balearia Women’s Cup anotara una buena ración de parciales a su serie de calificación. Las cuatro divisiones ORC salieron al agua con intención de disputar hasta tres pruebas, pero el viento sólo permitió que completaran las dos primeras.

Cruzado el ecuador del programa de competición de la 43 Copa del Rey Mapfre, los líderes provisionales son el italiano Blue en clase ABANCA ORC 0, el estonio Technonicol en Ubico ORC B, el alemán Early Bird en Uber ORC C y los españoles Pez de Abril en Sail Racing ORC A y CN Regatas en Balearia Women’s Cup.

ABANCA ORC 0

Abanca ORC 0 es la clase más igualada en la batalla por el título europeo de ORC. Después de tres días y cuatro pruebas, la clasificación muestra un empate en cabeza entre el italiano Blue y el estadounidense Vesper. La jornada comenzó con victoria del brasileño Crioula IV y empate técnico por la segunda plaza entre el estadounidense Vesper y el italiano Blue, lo que bajó momentáneamente al Vudu de lo alto de la tabla. El equipo de Mauro Gestri, que recuperaría el liderato anotando un segundo puesto en el siguiente asalto, era descalificado al llegar a tierra por un incidente con Vesper en el último paso por boya. Blue es el nuevo líder, con los mismos 13,5 puntos que Vesper. El Urbania de Tomás Gasset ocupa la tecrera posición y es el español mejor clasificado. Por su parte, el TP52 Aifos, que timonea el Rey Don Felipe, saldó la jornada con un noveno y un octavo, y conserva la octava plaza provisional.

Sail Racing ORC A

En Sail Racing ORC A, el Pez de Abril de José María Meseguer es el nuevo líder. El ganador de la pasada Copa del Rey Mapfre y actual campeón del mundo de ClubSwan 42, ganó la primera prueba y sumó un quinto en la siguiente para colocarse con un total de 12 puntos y tres de ventaja sobre el subcampeón del mundo, el Nadir de Pedro Vaquer (4+2 hoy). Tercero es el también ClubSwan 42 Elena Nova del alemán Christian Plump, que cedió el liderato con el que salía al agua esta mañana tras anotar unos parciales 6+7 y afronta la cuarta jornada a cinco puntos de la primera plaza.

Ubico ORC B

En Ubico ORC B, el estonio Technonicol es el nuevo rival a batir. El equipo liderado por Mati Sepp, cuarto en las dos pruebas anteriores, firmó un primero y un tercero para colocarse al frente de la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre el italiano Sideracordis y 8,5 sobre el campeón de Europa de ORC en 2024, el también estonio Sugar 3. El mejor equipo español después de tres días es el Escuela de Navegación Taboga de Aurelio Guzmán, cuarto.

Uber ORC C

La tercera jornada de la semana en Uber ORC C sirvió para comprobar que el Early Bird no es imbatible. Aunque por poco. El barco alemán, único de la flota con tantas victorias como pruebas disputadas hasta esta mañana, anotó sendos segundos que no comprometen su liderato. El Cape 31 armado por el alemán Hendrick Brandis cuenta con seis puntos de ventaja sobre el ganador de la segunda prueba de hoy, el italiano Sarchiapone Fuoriserie, y con 8,5 sobre el ganador de la primera, el español Nunota Cafiver de Antonio Porres.

El equipo de la CN de Regatas de la Armada, líder en Balearia Women's Cup por segundo día consecutivo / Laura G. Guerra

Balearia Women’s Cup

La jornada resultó muy completa para los 15 equipos de Balearia Women’s Cup. La clase femenina salía al agua con un intenso programa de entre 10 y 15 pruebas, lo que supondrían hasta seis parciales para cada equipo según el formato Round Robin. Tras comenzar puntualmente el primero de sus cruces a mediodía, no dejarían sumar pruebas hasta cerca de las seis de la tarde, cuando regresaban al Real Club Náutico de Palma con 13 pruebas disputadas. La provisional después de dos días y 23 mangas continúa liderada por el CN Regatas de Esther Gómez después de ganar seis de sus diez cruces, por delante del CN El Balís de Bárbara Cornudella y el Balearia RCN Palma de María Bover.

La competición regresa mañana, viernes, a partir de las 12:00h con más pruebas en formato barlovento-sotavento para las cuatro divisiones ORC y una nueva ración de cruces en formato Round Robin para las Balearia Women’s Cup. Si se cumple el programa, al término de la segunda prueba del día entrarán en juego los descartes en las clases ORC, y todos los equipos podrán descartar su peor resultado.