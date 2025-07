Lasse y Von Gumppenberg ganan el séptimo torneo del Circuito Balear Soft Line

Los jugadores Ijas Lasse y Freifrau Von Gumppenberg, con un resultado de 47 puntos, se proclamaron vencedores en la Primera categoría de la séptima edición del Torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur–Quality Center by Range Rover, disputado el pasado sábado en las instalaciones del Golf Son Gual y correspondiente al Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line.

La competición, que reunió a un centenar de jugadores, se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble, dividida en dos categorías, clasificándose los campeones para disputar la Final Balear, a celebrar el sábado 9 de agosto en Maioris. En el torneo estará en juego un puesto en la Final Nacional, y a su vez, la posibilidad de clasificarse para la Final Mundial en Isla Jeju (Corea).

Ganadores de Segunda categoría del torneo disputado en el club Golf Son Gual / R.D.

La pareja campeona en Segunda categoría fue la formada por Ramón Bonnín y Pedro Fernández, con 42 puntos. El premio a la bola más cercana, que consistía en una botella Viña Pomal Rioja Edición Centenario ‘Crianza 2019’ y una degustación de quesos de Mahón, fue paraToni Pérez, con una distancia de 2,70 metros. La entrega de premios, sorteo y show final tuvo lugar al finalizar la comida en el Restaurante del club de Son Gual.

Toni Pérez, premio a la bola más cercana / R.D.

Este es el séptimo torneo del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line, que ha contado con patrocinadores como Baplin Uniformes, Representaciones Benito Ruiz, Ola Hotels, Béns D'Avall, Quality Center, S.L., Fibwi, J Munne, AXA Simó Llabres, Bed´s, Lafiore, TBA Logístic, ADN Golf, Anicla Distribuciones, Gispert, Queso Mahón, Llucasaldent Gran, Quely, 007 Snacks, OKmobility, Reserva Rotana, Restaurante Andana, Club Hole in One, Holiday Golf, La Vida Dolça, Embotits Sa Caldera, Coca-Cola, AirEuropa, Lácteos Palma, Raventós Codorniú y Mahou San Miguel.