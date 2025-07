Iñaki Williams: "A Nico le llegaron a romper una luna del coche"

Iñaki Williams compareció antes los medios de comunicación como nuevo primer capitán del Athletic, sustituyendo al retirado Óscar de Marcos, pero la rueda de prensa se centró en un nombre propio: el de su hermano Nico.

El capitán habló claro y respecto al FC Barcelona afirmó que "sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y la presión que querían ejercer sobre los aficionados con una campaña mediática que pensaban que les iba a funcionar".

Iñaki diferencia el Barça de su club porque "en el Athletic cuando pretendemos a un jugador, lo hacemos por bajini. El ruido externo ha hecho mucho daño y ensuciado muchas cosas, lo que se filtraban eran mentiras. Mi hermano tenía la decisión bastante tomada, pero había que redactar un contrato muy largo hasta el 2035. No se podía hacer público de la noche a la mañana".

Nico tiene un referente en su hermano Iñaki / EFE

Las consecuencias de esta campaña fue, según explicó Iñaki, que "Nico fue dos veces vandalizado, con el mural y cuando le rompieron una luna del coche. Son cosas que no se saben y es muy fácil desde el sofá decir porqué haces esto. Ver a mi hermano sufrir no ha sido fácil".

El delantero comentó que no solo el Barça se interesó por él sino que hubo “más equipos que han pujado por mi hermano y no me sorprende. Es un jugador con una cláusula muy baja o asequible, era un caramelito para los grandes equipos. No ha sido fácil, con mucho ruido, con una campaña mediática increíble hacia un futbolista de talla mundial".

Comparación con Julen Guerrero

Iñaki insistió en que “no ha sido un verano a nivel familiar complicado, se ha hablado mucho de mi hermano y muchas de las cosas que se han dicho es mentira. Lo único que él ha hecho es estar en silencio, al final, todo el mundo está en su derecho de pensar lo que quiere en su futuro. En muchos momentos del verano, la gente no ha sido justa con mi hermano".

El futbolista puso un ejemplo muy gráfico: "Hay personas que cuando van a un restaurante y le sacan la carta, tardan en elegir... pues tomar una decisión como la de mi hermano no es fácil. Ha podido ir a un sitio o podía elegir a otros. No solo debía decantarse entre A o B. Tenía muchas ofertas, de alto nivel".

Nico Williams junto a su hermano y su madre en el momento de la renovación hasta el 2035 / Athletic Club / EFE

Iñaki considera que al final su hermano "ha tomado la mejor decisión con el corazón y ambición, lo fácil sería ir a grandísimos equipos para lucha por la Premier League, Bundesligas o Ligas. Se ha quedado en el Athletic, jugará con su hermano y puede dejar un legado para siempre. Puede ser como el caso de Julen Guerrero, que rechazó muchas ofertas y ha sido siempre un referente para los jóvenes de aquí".

El mayor de los Williams desveló que en ocasiones tuvo "que parar" a Nico porque "se calentaba y salían cosas que no le gustaban, me decía 'voy a escribir y contestar', pero le recomendaba que siguiera con el perfil bajo, tranquilo porque no es fácil tomar una decisión de vida".

Apoyo de la familia

A nivelr personal, Iñaki dijo que "no le he puesto mucha presión, le he dado mi punto de vista, lo que yo pienso y haría en su situación. Pero es difícil y complicado cuando ves en las redes sociales que ya buscaba piso en Barcelona, que mi padre tenía una intención, mi madre otra, yo también otra distinta… No sé de dónde lo sacaban. Yo me echaba a reír, pero mi madre, que es un poco delicada, ha sufrido más”.

Iñaki Williams también habló de la relevancia de ser el primer capitán de raza negra en la historia del Athletic y realizó una reivindicación: "Podemos representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día. Ser una referencia no solo en Euskadi, sino también en España, es importante para nosotros. Tanto Nico como yo, somos gente de familia muy humilde y exponemos que lo que viene a hacer la gente es bueno para todos".

El futbolista fue muy contundente cuando recalcó que "está de moda la ultraderecha y los que tenemos voz seguiremos callando bocas y tirando barreras”.