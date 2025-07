Ni con los paradones de Cata

Las mallorquinas Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Cata Coll han sido protagonistas absolutas de la selección española. Han tenido en sus pies y en sus manos la Eurocopa, el único título que se le resiste al combinado nacional, pero no han podido traspasar la frontera de la excelencia. Sobre todo, Cata Coll.

Ni con los paradones de la guardameta de Pòrtol, España se ha proclamado campeona. La portera del Barcelona paró dos de los cinco penaltis, hizo una tanda magífica que se quedó a un paso de ser histórica. Detuvo el primer lanzamiento de todos a Mead e inclinó la balanza a favor de las pupilas de Montse Tomé. Patri Guijarro anotó el primero. España iba por delante. Greenwood marcó, aunque se quedó a un paso de fallar porque Coll se quedó a unos milímetros de convertirse en la pesadilla de las inglesas. Llegó el turno de Mariona Caldentey. La felanitxera, que falló desde los once metros contra Suiza en los cuartos de final, volvió a errar el tiro. Disparó a la izquierda de Hampton demasiado centrado y la portera devolvió la ilusión a las suyas. Llegó el turno de Charles, que engañó a Cata, y las de Wiegman se pusieron por delante. Aitana, la capitana de la selección, cambió de lado respecto a Mariona, pero no batió a Hampton. Llegó la presión para la portera de Pòrtol. Williamson cogió la pelota sabiendo que, si marcaba, allanaba el camino de las inglesas para levantar la Eurocopa. Cata Coll hizo el paradón de la tanda a mano cambiada y le regaló una vida extra a las suyas que no aprovecharon. Salma Paralluelo lanzó fuera de los tres palos su penalti y-otra vez-, la esperanza se trasladó a la guardameta del Barcelona, aunque no pudo hacer nada ante el chut de Kelly, el mejor de toda la tanda.

Aunque Cata Coll no pudo ser la heroína absoluta, sí fue determinante durante todo el encuentro. Comenzó exhibiéndose en los primeros minutos en un mano a mano frente a Russo y un cuarto de hora después evitó el primer gol del partido a Hemp. Unos instantes después, Mariona Caldentey desató la locura con un golazo de cabeza a centro de Ona Batlle desde la derecha. Las mallorquinas comandaban. Una salvando goles, otra marcando y Patri Guijarro llevando el timón del juego.

Ninguna cometió errores y mucho menos Cata Coll, aunque no pudo evitar el gol de Russo, que puso el empate un poco antes del minuto 60. Fueron momentos de sufrir y de volver a hacerse grande en la portería, como le ocurrió a la de Pòrtol diez minutos después, que hizo otro paradón a Kelly.

Las tres mallorquinas completaron los 120 minutos en un final que pudo convertirse en histórico, pero que debieron conformar con el casi. Lo intentaron todo. Lo tuvieron cerca. Marcaron, pararon y guiaron, pero ni con esas pudieron engrosar un palmarés que crece año a año con ellas siempre como protagonistas.