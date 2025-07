Copete se despide de la afición del Real Mallorca : "Hoy cierro una etapa maravillosa de mi vida"

José Manuel Arias Copete se ha querido despedir del mallorquinismo. En una carta que ha escrito el propio jugador en las redes sociales, el central, que ya es propiedad del Valencia FC, ha dado las gracias a la afición y al club que le dio la oportunidad de jugar en Primera División.

La carta entera de Copete

Gràcies per tot, Mallorca.

Para mi Mallorca…

Hoy cierro una etapa maravillosa de mi vida, con el corazón lleno de emociones y gratitud. Desde el primer día supe que esta experiencia sería única, y no me equivoqué.

Gracias al club por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de jugar en la máxima categoría del fútbol español. A los entrenadores, todo el cuerpo técnico, fisios, utilleros, readaptadores, delegado… gracias por acogerme y hacerme sentir en casa desde el primer momento.

A mis compañeros, gracias por tanto. Me llevo grandes aprendizajes y una familia dentro del vestuario. Y a la afición… ¡Gracias por el cariño constante! Me habéis hecho crecer como futbolista y como persona. Siempre intenté estar a la altura de esta camiseta y espero haber representado con orgullo este escudo, que ahora llevo tatuado en el corazón.

No puedo despedirme sin recordar aquella final del 6 de abril en Sevilla. Aunque no ganamos el título, salimos con algo mucho más valioso: una unión entre mallorquinismo, historia y momento histórico, y me siento afortunado de haberlo vivido junto a vosotros.

Hoy me marcho, pero aquí siempre habrá un mallorquinista más.

Gracias por todo, Mallorca.