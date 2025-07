Mavi García, tras su victoria en el Tour: “Me da un plus de energía muy grande”

“No me lo creo todavía”, ha señalado Mavi García (Liv Alula Jayco) tras imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia femenino. “He tenido un año muy complicado y esto me da vida”, ha añadido la ciclista mallorquina, que ha hecho historia al convertirse en la primera española que gana una etapa en una gran vuelta.

La corredora del Liv Alula Jayco ha asegurado que este triunfo le anima a seguir en ruta, ya que con 41 años estaba plantándose su futuro: “Llevo ya bastantes años haciendo esto y ya va siendo hora de pensar en retirarse... Y estaba ya pensando qué hacer, porque no lo estaba pasando muy bien este año”. “Pero la verdad es que esto me da un plus de energía muy grande”, ha sentenciado.

“No me lo acababa de creer”

“Me ha pasado muchas veces que al final siempre intento y no me acaba de pasar, entonces no me lo acababa de creer en ningún momento”, ha señalado Mavi García sobre cómo se ha sentido al verse ganadora de la etapa. Sobre todo tras perder tiempo el sábado, en la primera jornada, tras verse involucrada en una caída.

“Hasta que no he estado a 5 metros de la meta y me he girado y he visto que no venían, ahí es cuando he creído que estaba pasando”, ha destacado la mallorquina.

“A lo mejor no es el más emocionante, pero sí que hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación tan bonita”, ha sentenciado Mavi García.