Márquez retrasa sus vacaciones para machacarse con la Ducati Desmo450 de motocrós

Debían ser, eran, las cinco y media de la tarde en un caluroso circuito de Motorland (Alcañiz, Aragón). Marc Márquez había ganado, acompañado de su hermano Àlex y el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, los tres líderes de la fábrica Ducati, el primero de los cinco grandes premios que terminaría ganando de forma consecutiva hasta concluir la primera parte del Mundial de MotoGP: Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa.

La conferencia de prensa había discurrido, por supuesto, con suma celeridad y, una vez concluida, mientras los pilotos cogían sus cascos, los trofeos y las toallas con las que se secan el sudor provocado por la carrera, alguien le soltó, así, al aire, sin ser ya una pregunta oficial sino, simplemente una sugerencia, un “bueno, ahora de fiesta, que la noche es larga y estamos en casa”. Y Marc le dijo, con su típica sonrisa, “de fiesta nada, que mañana toca test y hay que seguir mejorando, nada de fiesta”.

Marc Márquez estrenó el jueves, en un circuito de Brunete, la Ducati450 MX de cross, que le acaba de regalar la fábrica italiana. / DUCATI ESPAÑA

Al día siguiente, el mayor de los Márquez fue el primero que se presentó en el taller del equipo Ducati Lenovo en Motorland, ¡el primero!. Llegó antes que alguno de los miembros de su equipo. Márquez es de los que comparte la vieja e histórica frase de Pep Guardiola cuando recibió la medalla de honor del Parlament de Catalunya: “Si nos levantamos temprano y nos ponemos a trabajar, somos un país imparable”.

Una moto voladora

Nadie madruga más que Marc Márquez Alentá, pues ha empezado las vacaciones más tarde que los demás campeones y eso que el parón veraniego empezó el pasado lunes, una vez concluido el GP de Brno, en el que volvió a arrasar. Es posible, sí, que hoy esté en una playa (española), disfrutando de su descanso, pero, el pasado jueves, el líder del Mundial, el hombre que lo gana (casi) todo, que supera por 120 puntos (a falta de 370 en juego, 10 grandes premios) a su hermano Àlex y por 168 a ‘Pecco’, se machacó más que nunca, durante horas, en el circuito de cross de Búnker, en Brunete (Madrid).

Durante varias horas, MM93 saltó por los aires un montón de metros, aterrizó siempre controlando la moto, derrapó a lo bestia en todo tipo de curvas, peraltadas y no tan peraltadas, y disfrutó como un niño (“es una gran moto, muy, muy divertida”), a los mandos de una Ducati Desmo450 MX, un modelo preparado especialmente para él (Bagnaia tiene otra idéntica) para que se entrene y, además, ejerza de piloto de pruebas de la firma de Borgo Panigale. La Ducati Desmo450 MX es, sin duda, una moto voladora.

Marc Márquez, que en enero probó para Ducati, en el circuito de Aspar, la fabulosa Panigale V2, la moto de carretera más similar a una MotoGP, se entrenó a tope, el pasado jueves, con la nueva Desmo450 MX de motocrós de la fábrica italiana.

Hay quien recordó en esos momentos la manera en que el mayor de los Márquez empezó su andadura con Ducati. Y fue, en el circuito de Aspar, en Valencia, probando, a sugerencia del mismísimo Claudio Domenicali, CEO de Ducati, la nueva e impresionante moto de calle, bueno, de carretera, de la marca italiana, la sofisticadísima Panigale V2, la moto más cercana a la ‘Desmosedici’ de MotoGP. Así empezó el 2025 Marc Márquez como piloto rojo.

“Recuerdo que antes de irme de vacaciones a la nieve, lo preparamos todo para que Marc probase nuestra fabulosa moto”, comentó en su día Domenicali. “Y he de reconocer que fue una gran sorpresa recibir una llamada suya diciéndome que la moto era una maravilla, muy cómoda de pilotar y con una entrega de potencia ‘eléctrica’ muy agradable”.

Trabajar gratis

Cuando hablamos, escribimos, de que Marc Márquez ha caído de pie en Ducati y que la firma italiana empieza a darse cuenta de su dimensión y gancho, es porque sus responsables empiezan a confiar en él más que en ningún otro piloto. No es fácil encontrar un ocho veces campeón del mundo, bueno, es imposible, que entregue los cinco primeros días de vacaciones para probar un nuevo modelo. Es más, después de esta Desmo450 MX de motocrós, le regalarán, para que la examine y experimente con ella, una versión ‘fast track’, que es el segundo disfrute de MM93, más próximo al motocrós que al divertido deslizamiento y derrapaje en tierra.

Por contrato, los pilotos tienen la obligación de protagonizar un cierto número de eventos con la fábrica con la que corren, pero es evidente que este tipo de pruebas que realiza Marc para Ducati están fuera de contrato y lo hace, primero para seguir entrenándose a tope con las mejores motos que existen, para mantenerse en forma y para asesorar, si es que ve algún punto mejorable en la moto, a su factoría.

Marc Márquez, maltratando la tierra del circuito de Brunete con la nueva Ducati450 MX. / DUCATI ESPAÑA

El entrenamiento realizado en Brunete, el pasado jueves, es la viva demostración de que el discurso de Marc Márquez, virtualmente nuevo campeón del mundo de MotoGP en sustitución del madrileño Jorge Martín, es auténtico, verdadero, sincero. “Tengo un buen colchón, desde luego, pero aún hay 370 puntos en juego y pueden pasar muchas cosas, demasiadas y yo sé lo que digo pues buena parte de esas cosas que pueden ocurrir, me han ocurrido a mí”, comentó en la charla con la prensa española en Brno.

“Una cosa sí tengo clara, voy a seguir corriendo con la misma intensidad y determinación que hasta ahora, pero en ‘modo título’, es decir, la segunda parte del campeonato es para ganar el título y, si un día no puedo ganar, no ganaré, si he de ser cuarto, seré cuarto. Estoy en un punto en el que solo yo puedo perder el título y, por tanto, no es cuestión de perderlo”.

Alguien que cree que ya tiene el título en sus vitrinas, no se entrena durante horas, a tope, jugándose más de una caída y lesión, tres días después de empezar, en teoría, sus vacaciones, ni espera ansioso la llegada de la segunda Desmo450 de ‘fast track’ para disfrutar pilotándola. “Esta Ducati de cross es divertidísima, veremos cómo es la otra”, dijo el ocho veces campeón del mundo. Y se fue de vacaciones.