La escuela de campeones del Real Club Náutico de Palma

Álex Graneri, doble medallista de plata europeo de piragüismo y uno de los firmes candidatos a representar a España en los próximos Juegos Olímpicos, no sabía nada de este deporte cuando su madre lo apuntó un mes de julio a la Escuela de Mar del Real Club Náutico de Palma. Allí afloró, con la primera palada, un talento que, en otras circunstancias, se habría echado a perder. «Tiene un don para este deporte», reconoce Juan Juan Barceló, entrenador de piragüismo del club.

La misma historia se repite con la práctica totalidad de los deportistas de alto nivel que esta entidad suministra a la cantera balear. Es también el caso de los hermanos Palou. Jan, de 12 años, es vigente campeón del mundo de Optimist por equipos y el regatista más joven en ganar un Trofeo Ciutat de Palma en sus 73 años de historia; Nikko, el mayor, tiene 14 años y se acaba de proclamar campeón de Europa de ILCA 4 sub-16 (tercero absoluto), tras haber sido subcampeón continental de Optimist en 2023. Su madre, Esther Espinar, recuerda que la afición por el mar no les viene de familia: «Metí a Nikko en natación del RCNP y fue él quien pidió subirse a un barco. Empezó con cuatro años en la Escuela de Verano y ya nunca ha dejado de navegar. Me acuerdo de que tuve un rifirrafe con él porque, después de todo el día en el agua, se quería quedar haciendo piragua hasta las seis de la tarde. El pequeño siguió la estela de su hermano y empezó aún más joven, con tres años».

Manu Fraga, actual director del RCNP y máximo responsable del área deportiva durante más de 20 años, no se atreve a tirar de memoria para poner una cifra exacta al número de grandes regatistas y piragüistas que empezaron en la Escuela de Mar. «Son muchísimos, casi todos», asegura, y reivindica que sin este servicio que el club ofrece a la ciudad —«no solo a los socios», remarca— se habría desperdiciado una gran cantidad de talento. «Uno no sabe que está dotado para un deporte de agua hasta que entra en contacto con ella; de ahí la importancia de mantener abierta esta plataforma de acceso al mar. No solo porque es el primer paso imprescindible para formar campeones como todos los que estamos teniendo este año, sino porque conseguimos que muchos chicos —los que no llegan al podio, que son la mayoría— descubran una vocación y una forma de vida», afirma Fraga.

En el RCNP enseñan a sus alumnos a entender y respetar el mar. / Laura G. Guerra

Los resultados a los que se refiere son, además de los ya citados de Graneri y los hermanos Palou, las victorias europeas individuales de Tim Lubat (ILCA 6), Gabriela Morell (ILCA 6 femenino) y Lluc Bestard (Optimist), una cosecha que, según Hugo Ramón, navegante oceánico y vocal de vela del RCNP, es el fruto de un ambicioso proyecto deportivo que empieza en la Escuela de Mar y continúa con la Academia y el posterior salto a los equipos de competición, ya sea en vela o piragüismo. «La Escuela está orientada a entretener y despertar el apetito por el mar y los barcos. Un porcentaje de los alumnos quiere seguir durante el invierno, y ahí es donde uno toma la decisión más importante: si está hecho para el mar o no. La experiencia nos enseña que quien pide repetir al final del invierno es un marinero. A partir de ahí ya entramos en la primera fase de una tecnificación cuyo objetivo es convertir a ese niño o esa niña en regatista».

La puerta de entrada a ese proceso es la Escuela de Mar, que este mes de julio ha alcanzado las 313 inscripciones, agotando todas las plazas disponibles. Entre los alumnos hay 25 niños de entre tres y cuatro años, que participan en actividades diseñadas específicamente para su edad. El objetivo con este grupo no es otro que familiarizarlos con el entorno marino, generar confianza en el medio acuático y favorecer el juego y la interacción desde una vertiente lúdica y segura.

El RCNP organiza actividades para niños a partir de tres y cuatro años. / Laura G. Guerra

La oferta de la Escuela de Mar del RCNP incluye vela, piragüismo, paddle surf, natación y talleres medioambientales. Esta variedad responde a un enfoque integral de iniciación náutica, en el que los alumnos tienen la oportunidad de experimentar distintas disciplinas antes de decidir si quieren continuar en alguna de ellas de forma más especializada. «No se trata solo de aprender a navegar, sino de entender el mar y respetarlo», apunta Ramón.

Además de la Escuela de Verano, el Real Club Náutico de Palma desarrolla durante el curso escolar una actividad paralela que ha permitido a 768 alumnos de distintos colegios de Palma embarcarse por primera vez y descubrir la navegación desde dentro. «Para muchos de estos niños, ha sido su primer contacto con el mar, a pesar de vivir en una isla», señala Manu Fraga. «A menudo damos por hecho que la proximidad geográfica con el litoral equivale a un vínculo real con el medio marino, pero no es así. Hay que crear ese vínculo, facilitarlo».

Los niños también realizan actividades como pádel surf. / Laura G. Guerra

En un nivel superior a la Escuela de Mar se encuentra la Academia del RCNP, antes denominada escuela de base. Se trata de la estructura donde actualmente se da continuidad a 39 alumnos que quieren seguir formándose más allá del verano. En este ámbito se imparten entrenamientos técnicos, se introducen conceptos de táctica y estrategia, y se inculcan valores como la disciplina, el compañerismo y la autonomía. Es el paso previo al salto competitivo.

La combinación de una base amplia, estructurada y bien gestionada, con programas que garantizan la continuidad y la excelencia técnica, está detrás de los éxitos recientes del Real Club Náutico de Palma. Pero, sobre todo, hay «una vocación firme por compartir el mar, abrirlo a la ciudadanía y garantizar que ningún talento se quede sin oportunidad por desconocimiento o falta de acceso», remarca Hugo Ramón. n