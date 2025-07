Gyökeres espera su inminente fichaje con el Arsenal con una revisión en Mallorca

Uno de los culebrones del mercado de fichajes de verano está a punto de llegar a su fin. Viktor Gyökeres, delantero sueco del Sporting de Lisboa, espera el acuerdo entre su actual club y el Arsenal de Mikel Arteta en Mallorca, donde ha pasado una revisión en la clínica dental GlobalDent de Palma.

El centro ha compartido una imagen con el futbolista dándole la "enhorabuena" por su nueva etapa en el Arsenal y afirma que ha sido "un placer formar parte" de su camino.

Esta publicación ha animado a los aficionados 'gunners' que, tras el casi siempre definitivo 'here we go!' de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, relacionan esta revisión dental con parte del reconocimiento médico habitual a la hora de fichar a un nuevo jugador.

El Arsenal se encuentra actualmente de pretemporada realizando una gira por Singapur, mientras que Gyökeres no ha vuelto a los entrenamientos con el Sporting de Lisboa para forzar su marcha del equipo luso. Según ha informado Fabrizio Romano, este movimiento se cerraría por 63,5 millones de euros más 10 en variables.

54 goles en 52 partidos

Viktor Gyökeres, de 27 años, ha cerrado su mejor temporada como futbolista anotando 54 goles en 52 partidos, 39 de ellos en la liga portuguesa. El delantero sueco estuvo luchando con Kylian Mbappé por la Bota de Oro 2025 hasta el último encuentro, que finalmente se terminó llevando el delantero del Real Madrid.