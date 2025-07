Rubén Bover, capitán del Atlético Baleares: “El objetivo es ascender, lo tenemos muy claro”

“El objetivo es el mismo del año pasado: ascender. Lo tenemos muy claro”, ha declarado el capitán del Atlético Baleares, Rubén Bover, en el primer entrenamiento de la pretemporada de los blanquiazules. En la misma línea que el centrocampista se ha situado el entrenador, Luis Blanco: "El objetivo es claro, aspirar a estar lo más arriba posible".

Después de la decepción de no haber conseguido subir a la Primera RFEF la temporada pasada, con una derrota dolorosa frente al Teruel (2-5) en la vuelta de las semifinales del playoff, el equipo quiere hacer borrón y cuenta nueva. “Eso ya es agua pasada”, expresa Bover sobre aquel encuentro.

El palmesano, con 33 años, es una de las piezas clave del proyecto tras haber llegado la temporada pasada procedente del Andorra, y deja claro que no se va a mover hasta que consiga la meta que se propone a él mismo: “Cuando vine aquí tenía muy claro que hasta que el Baleares no volviese a su sitio no me iba retirar”.

Para conseguir ese ascenso que se escapó el curso pasado, la dirección deportiva ha conseguido retener a doce jugadores, con Florin Andone entre ellos, y ha traído nueve caras nuevas. “El club ha hecho un gran esfuerzo para mantener a muchos jugadores importantes y traer también mucha calidad para ayudar a conseguir este objetivo”, sostiene el capitán.

Los nueve fichajes para esta temporada del Atlético Baleares. / Atlético Baleares

El director deportivo, Marc Julià, ha garantizado que llegará, “como mínimo”, otro fichaje más “para completar la plantilla”. “Estamos valorando lo que hay en el mercado sub-23, seguramente venga un atacante”, ha indicado el dirigente del club blanquiazul, que ha manifestado su deseo de conseguir el ascenso directo: “Tenemos experiencia en playoff, pero esperamos no necesitarla y subir directos".

El representante de la entidad también ha querido remarcar la importancia de la continuidad del técnico: “Luis es un gran entrenador, que se adapta a diferentes perfiles, algo muy importante en esta categoría. De 16 partidos, perdió uno. Tiene una media de 79 puntos, que es media de campeón. El Europa el año pasado subió con 69. También hay que darle las gracias a él, porque ha querido estar aquí”.

En esa lucha por regresar a la Primera RFEF, uno de los rivales más fuertes que puede tener el Atlético Baleares es el filial del Barcelona, que descendió la temporada pasada. “Tienen una cantera increíble y hacen fichajes de millones de euros. Pero también necesitarán una etapa de adaptación, tendrán que adaptarse a una categoría que es muy diferente a lo que están acostumbrados. Esperamos que podamos igualar fuerzas”, ha afirmado Marc Julià.