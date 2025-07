Dall'Igna: "Lo admirable de Marc es que trabaja como un novato que quiere hacerse un nombre"

Me temo y se temen todos los pilotos y marcas de la parrilla de MotoGP que el ingeniero italiano Gigi Dall’Igna ha decidido no hacer vacaciones. O, al menos, no las tres semanas que concede el Mundial de motociclismo a los 1.500 habitantes del 'paddock'. El ingeniero italiano Gigi Dall’Igna, creador de la impresionante y (casi) imbatible Ducati ‘Desmosedici’ ha detectado que el resto de fábricas, especialmente, Aprilia, KTM y Yamaha (Honda parece algo más retrasada) “han levantado la cabeza en los últimos meses y debemos volver a estudiar”, señaló el ingeniero más perseguido del ‘paddock’ de la máxima categoría.

No es miedo, ni inquietud, es, simplemente, previsión, estrategia, necesidad, obligación. Dall’Igna quiere mantenerse en la cima de la tecnología y, sobre todo, de la competitividad. Su ‘Desmo’ lleva más de 25 triunfos consecutivos en el Mundial. Pero…eso, pero, el pasado domingo, en Brno, República Checa, solo hubo dos ‘Desmo’ en el top-10 de la clasificación del gran premio. Y se mosqueó.

Se llevó, cómo no, otro alegrón por el quinto doblete consecutivo de Marc Márquez, un auténtico prodigio. Es más, fue él, Gigi, quien recibió al ocho veces campeón del mundo con su mano extendida, mostrando abiertamente los cinco dedos de su mano derecha, en el ‘corralito’ del trazado checo. Y fue él, Gigi, quien lideró la fiesta en el taller de la firma de Borgo Panigale.

“Nuestros rivales han levantado la cabeza, así que creo que es hora de volver a estudiar en lugar de pensar en las vacaciones Todas las fábricas tienen más concesiones que nosotros, empezando por el número de neumáticos, lo que les permite desarrollar la moto más que nosotros”. Gigi Dall'Igna — Creador de la 'Desmosedici' y Director General del equipo Ducati Lenovo

Pero Gigi, apartado el prodigio de MM93, se mostró preocupado por el cuarto puesto de ‘Pecco’ Bagnaia“aunque, el sábado, logró una gran ‘pole’” y más inquieto aún por el error de Àlex Márquez, caída y cero puntos en todo el fin de semana, el 11º puesto del novato Fermín Aldeguer y ya no digamos el 16º de otro oficial, el italiano Fabio Di Giannantonio.

“Nuestros rivales han levantado la cabeza, así que creo que es hora de volver al trabajo, de volver a estudiar, en lugar de pensar en las vacaciones”, señaló el ingeniero jefe de Ducati ante el micrófono de Sky TV Italia. “Todo es positivo, sí, pero hay que volver a la mesa de trabajo ¡ya! Todos tienen más concesiones que nosotros, empezando por el número de neumáticos, lo que les permite desarrollar la moto más que nosotros”.

Las concesiones son aquellas facilidades (más gomas, más test, más pruebas…) que la organización del Mundial otorga, a lo largo de la temporada, a los equipos, a las fábricas, que están algo más retrasadas en el desarrollo y competitividad de sus motos para que, con esas ayudas, puedan alcanzar a Ducati, que es la que menos ayudas tiene, porque es la mejor y la que más gana. En el caso de los ‘rojos’, casi tanto por Marc Márquez como por su fabulosa ‘Desmo’.

'Pecco' Bagnaia, Gigi Dall'Igna y Marc Márquez, en la presentación del Ducati Lenovo 2025. / ALEX FARINELLI

“Este año”, sigue contando Gigi, “hemos sido muy conservadores en el desarrollo de la moto y, por tanto, va siendo hora de volver al trabajo y encontrar mejores soluciones para nuestros problemas, que los tenemos”. Dall’Igna dijo que Ducati posee algo que llaman el “sistema antipánico”, que es el que se dispara en sus motos cuando detectan algún problema. Pues bien, ese sistema parece haberse disparado de forma genérica en la mente del creador de la firma de Borgo Panigale.

Ni que decir tiene que Dall’Igna no puede estar más orgulloso de lo que está haciendo Marc Márquez y, por prolongación, su hermano Àlex, instalado en el equipo satélite del Gresini Racing Team Ducati. Más preocupado se siente por ‘Pecco’, aunque está convencido de que el tricampeón italiano acabará ganando carreras este mismo año.

“Marc”, señaló hace unos días Dall’Igna en gpone.com, “era nuestra bestia negra y lo queríamos tener con nosotros porque al leer la telemetría del año pasado en Gresini nos dimos cuenta de lo que sería capaz de hacer con nuestra moto oficial. Y no nos equivocamos, desde luego. Da gusto y es muy fácil trabajar con Marc”.

"Marc es extremadamente inteligente, sabe cómo comportarse, qué necesita hacer para mejorar, qué cosas y sensaciones debe transmitirnos para desarrollar nuestra moto, cómo motivar a nuestra gente y cómo llevarse bien con su compañero de boxe"

Gigi cree que a su enorme capacidad de pilotaje, su arrojo en la pista, su experiencia (“todos nos hacemos viejos, incluso Marc, yo mismo, que ni siquiera soy nativo digital”) y su habilidad, “Marc añade otras muchas cosas que ayudan enormemente a progresar a un equipo y, por descontado, a mejorar una moto. Es extremadamente inteligente, sabe cómo comportarse, qué necesita hacer para mejorar, qué cosas y sensaciones debe transmitirnos para desarrollar nuestra moto, cómo motivar a nuestra gente y cómo llevarse bien con su compañero de boxe”.

Para Gigi Dall’Igna, lo mejor de Marc Márquez es que “se comporta, se entrena y compite con el mismo entusiasmo, pasión, vivacidad y determinación de un novato, de un ‘rookie’, que quiere labrarse un nombre, un apellido, un curriculum. Y eso es digno de admirar, muy digno de admirar”.