El mallorquín Joan Mir saldrá quinto en el GP de República Checa, su mejor resultado desde India 2023

Joan Mir ha logrado esta mañana su mejor posición de clasificación desde el GP de India 2023. El mallorquín partirá este domingo en el circuito de Brno desde la quinta posición, igualando el resultado que consiguió hace dos años en el trazado de Buddh. Por delante suya, en la primera fila, estará el 'poleman' Pecco Bagnaia, el ganador de la sprint, Marc Márquez, y Fabio Quartararo. Y desde la segunda, junto al mallorquín, saldrán Marco Bezzecchi (4º) y Raúl Fernández (6º).

A pesar del gran resultado conseguido en la 'qualy' de esta mañana, el palmesano ha terminado la jornada con un sabor de boca agridulce debido a los problemas que ha sufrido en la sprint, donde ha terminado 19º. "Hoy tuvimos una noticia muy positiva en la Q2. Estaba muy contento de haber logrado este tiempo y salir desde la segunda fila. Además, mi ritmo en la sesión matutina fue bueno y, sinceramente, era muy optimista para el sprint", ha declarado Mir para los medios de Honda Racing Corporation (HRC).

"Sucedieron un par de cosas en el sprint. Primero, tuve un problema con el control de salida: lo presioné, pero no pasó nada. Así que quizás no lo presioné correctamente o algo no funcionaba bien; lo revisaremos. Perdí dos o tres filas por esto. Después, fui a frenar y me di cuenta de que tenía un problema con la parte trasera fría al entrar en la curva 1, así que para evitar a Zarco tuve que irme recto. Quedé último por mucho, luego pasé un tiempo calentando la parte trasera y no fue hasta las dos últimas vueltas que el neumático funcionó correctamente. Necesitamos revisarlo todo porque todas las piezas estaban ahí para un resultado mucho mejor", ha explicado el piloto.

Mejor fortuna que Mir ha tenido Marc Márquez, que ha logrado la victoria, la undécima de doce posibles en sprint, tras adelantar en la penúltima vuelta a Pedro Acosta (2º). Raúl Fernández fue sexto, justo por delante de Bagnaia, y Pol Espargaró ha cerrado la zona de puntos, siendo noveno. El actual campeón del mundo, Jorge Martín, ha sido undécimo en su primera carrera en su regreso al campeonato.