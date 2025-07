El Azulmarino incorpora a la internacional Jane Asinde

Jane Asinde fortalece la plantilla del Azulmarino Mallorca Palma. La jugadora de 1’88 de altura se suma al equipo mallorquín de la Liga Challenge tras jugar la temporada pasada en la WCBA (máxima categoría china) y en la Liga Femenina Endesa. La exterior de 25 años compitió la primera mitad del curso en el Henan chino y cerró la campaña con el Ensino de Lugo.

En los 18 partidos que jugó en el país asiático firmó 11’5 puntos y 7’5 rebotes de media. En el conjunto gallego, que logró la permanencia, Asinde participó en 9 encuentros con medias de 2’4 puntos, 1’7 rebotes en 10 minutos en pista.

Jane Asinde es una habitual en las convocatorias de la selección de Uganda. En las filas del combinado africano se coronó como MVP del anterior AfroBasket, con un doble-doble de 18’8 puntos y 10 rebotes de promedio.

En una semana arranca un nuevo periplo continental con su país. El torneo con mayor nivel de África tendrá lugar en Costa de Marfil. Este AfroBasket será el segundo en el que luche junto a su selección. La primera experiencia fue en 2023 a las órdenes de Alberto Antuña, actual técnico del Azulmarino.

Jane Asinde se formó en el Grayson College de Texas, con el que fue elegida Conference Freshman of the Year (mejor jugadora de primer año) y en 2020 estuvo presente en el WBCA NCJAA First Team All-American. Tras su etapa colegial jugó en Wichita State. En la universidad ubicada en Kansas firmó 13’1 puntos y 9’9 rebotes en los 60 partidos que jugó en dos años. La última temporada universitaria la jugó en UTEP Miners, con quineses superó los 16 puntos por encuentro. Fue incluida stuvo integrada en el All-Conference First Team y en el All-Defensive Team.

Alberto Antuña

“Es una jugadora todoterreno, nos va a dar un salto de calidad a nivel físico, de energía y de versatilidad”, ha apuntado el técnico del Azulmarino, Alberto Antuña. El preparador murciano ha añadido: “Es capaz de jugar tanto en el ‘tres’ como en el ‘cuatro’. Estoy muy feliz de reencontrarme con ella después de haber coincidido con la selección de Uganda”.