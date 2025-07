Enric Mas: "Ahora voy a luchar a muerte a por una etapa"

Enric Mas, que se dejó 16 minutos en la primera etapa pirenaica, aseguró en línea de meta que sufrió "muchísimo" en la subida a Hautacam y que ahora su objetivo será ganar una etapa.

"He sufrido muchísimo, desde el principio. No me notaba bien. Me he dejado más de 15 minutos y gracias al equipo. Si no, hubiese perdido bastante más", admitió el líder del Movistar, que ahora es decimoquinto a 21.37 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

"Voy a ir a muerte a por una etapa y, además, los compañeros también tendrán más libertad para luchar por una porque no tendrán que trabajar para mi. Queda mucho Tour y esperemos que llegue", deseó.

El ciclista de Artà señaló que no tuvo ningún problema físico, simplemente le faltó energía: "No había fuerzas, han sido las piernas, no hay otra explicación".