El Palma Futsal abre la puerta de salida a Bruno Gomes

El Illes Balears Palma Futsal quiere prescindir de Bruno Gomes. El club mallorquín le ha comunicado al pívot brasileño, nacionalizado georgiano, que no entra en los planes de Antonio Vadillo para la próxima temporada y que tiene las puertas abiertas para salir, tal y como ha avanzado el periodista Gustavo Muñana y ha podido confirmar este diario.

El jugador, bicampeón de Europa y del mundo con la camiseta verde pistacho desde que llegó procedente del Noia, tiene contrato hasta 2027 con los de Son Moix, por lo que está por ver cuál será su futuro. El Kairat Almaty, el último finalista de la Champions, es uno de los clubes interesados, pero hay más porque Gomes goza de un buen cartel a nivel internacional.

No obstante, el técnico jerezano, ha tomado esta decisión por motivos técnicos al considerar que con la llegada de Alisson Neves, más al presencia de Charuto y Fabinho, y el rol que tendrá el también fichado Lucao, Gomes no tiene cabida en su proyecto para conquistar la ilusionante temporada 2025/2026. El Palma no va a regalar al jugador, aunque tampoco pondrá obstáculos para llegar un acuerdo y abandonar Son Moix.

Bruno Gomes, durante el tercer duelo de semifinales ante el Barcelona. / Palma Futsal

El de Sao Paulo llegó a España en 2020 procedente de Chipre, donde fue uno de los jugadores más destacados de la liga. Jugó en el AEK Larnaca y en el Apoel de Nicosia antes de recalar en el Peñíscola, donde militó una temporada. Elevó su nivel el Noia Portus Apostoli para ser uno de los jugadores decisivos tanto en el ascenso del equipo a Primera División como en la permanencia el curso siguiente. Esto le dio el billete para ser fichado por el Palma Futsal, donde ha ofrecido un buen rendimiento en los minutos que le ha dado Vadillo estas dos temporadas y, convirtiéndose, además, en uno de los jugadores más queridos por la afición.