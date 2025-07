Marc Márquez se resiste a reconocerlo, pero sus números ya son idénticos a su colosal 2019

“No soy mejor que el Marc de 2019, soy diferente, más tranquilo”. Marc Márquez Alentá lleva toda la temporada, es decir, su fulgurante e impresionante inicio del Mundial-2025, en el que ha sumado el 84% de los puntos que ha habido en juego, evitando comparaciones con la campaña de 2019, junto a la 2013, el año de su debut en MotoGP cuando superó todos los récords de precocidad, la mejor temporada de la historia.

“Aquel año, es verdad, me salía todo, pero no, no soy el Márquez de 2019, soy un Marc mucho más tranquilo. Tengo otra mentalidad, otra experiencia y eso me hace ver las cosas de otra manera. Veremos a final de año pues, si no remato, no habrá sido un año para comparar con mis mejores temporadas. A veces, sin querer, fallas como he fallado este año en Austin y Jerez. Aquello fue un toque de atención para mí…y para vosotros”.

El Marc Márquez actual, de 32 años, es decir, seis años mayor y, sobre todo, con cuatro temporadas horribles a sus espaldas, considera que ya no tiene la presión de entonces “cuando, casi, casi, estaba obligado a ganar siempre”. Ahora, aunque pilota la mejor moto y está en el mejor equipo de la parrilla de MotoGP, "no me siento obligado a ganar, ya no tengo deudas pendientes. Intenté estar donde quería estar y he conseguido estar donde quería estar”.

Pero aunque Marc no quiera hacer comparaciones y hace bien, lo cierto es que su fantástica temporada de este año se parece en exceso a aquella maravillosa época. Y los números son casi idénticos. Y, encima, hasta triene errores idéntico, como caerse en Austin (Texas, EEUU), uno de sus circuitos favoritos junto, por ejemplo, Sachsenring (Alemania), donde acaba de arrasar. En 2019, cuando dominaba por más de tres segundos la carrera, se fue al suelo y, este año, le ocurrió lo mismo, aunque su ventaja no era tan grande.

Analizados los 11 primeros grandes premios de 2019, repito, junto a 2013, su temporada dorada, el ocho veces campeón del mundo, que en aquel año ganó su último cetro mundial, sumaba 230 puntos, habiendo ganado seis grandes premios (Argentina, Jerez, Francia, Cataluña, Alemania y República Checa), terminado segundo en otros cuatro (Catar, Italia, Holanda y Austria) y cayéndose en Austin.

Tras los 11 primeros grandes premios de este año y contabilizando lógicamente solo las carreras de gran premio, es decir, los domingo, pues en 2019 no había prueba al ‘sprint’ los sábados, MM93 suma 215 puntos, números casi exactos a 2019. El ‘canibal’ ha ganado siete grandes premios (Tailandia, Argentina, Catar, Aragón, Italia, Países Bajos y Alemania, los últimos cuatro de forma consecutiva), ha terminado segundo en Francia, tercero en Inglaterra, 12º en Jerez y se ha caído, cómo no, en Estados Unidos.

Aunque Marc Márquez se resista a reconocerlo, sus números este año son ya idénticos a los de 2019, el mejor año de su carrera cuando, en los 11 primeros grandes premios, sumó 230 puntos; ahora, totaliza 215. Y, en 2019, fue cuando conquistó su octavo y último cetro.

Restan aún 11 fines de semana, empezando por las dos carreras de este sábado y domingo en Brno (República Checa), cuando empezarán las vacaciones hasta mitad de agosto. Y Marc Márquez no quiere pensar en el título que todo el mundo le otorga ya de antemano. “Sigo prefiriendo ver la botella mitad vacía que mitad llena porque esa estrategia me mantiene atento a todo. No digo que los 83 puntos que le sacó a Àlex no sean un buen colchón, que lo es, pero él sigue sin fallar, ya veis, regresa de una operación en la mano y el tío acaba detrás de mí”.

El mayor de los Márquez, que el domingo cumplió su GP 200 en la máxima categoría, no quiere ni pensar en caídas y lesiones “aunque puede suceder ¡claro que puede suceder!, yo lo sé mejor que nadie” y recuerda que, el domingo, solo eran 18 en parrilla y acabaron 10 la carrera.