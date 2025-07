Van Gaal anuncia que ha superado el cáncer y no descarta volver a entrenar

Louis van Gaal ha anunciado en un programa de televisión neerlandés que ha superado el cáncer de próstata que padecía y se siente con fuerzas de volver a entrenar. A una selección, precisó, pero no a un club, por el desgaste diario que genera y que no desea afrontar a los 73 años.

"Ya no sufro cáncer, ya no me preocupa", dijo el preparador ante la audiencia de su país. Con su expresividad característica, Van Gaal explicó algunos de los momentos más delicados de la enfermedad que le detectaron en 2020 y él mismo hizo pública en 2022, en medio del proceso. No ha trabajado desde que dejara la selección de Países Bajos en el Mundial de Qatar, donde cayó frente a Argentina en los cuartos de final por penaltis (3-4) tras el 2-2 al final de la prórroga.

"Hace dos años me operaron varias veces. Todo iba mal por aquel entonces. Tenía problemas con la defecación, con los pañales; era terrible", relató Van Gaal, precisando que usaba "pantalones oscuros" para disimular la incomodidad que sentía en sus apariciones públicas. "Ahora está todo bien", comentó, dando por superado el duro trance aunque todavía debe someterse a revisiones médicas periódicas.

Aunque se siente "cada vez en mejor forma", ve muy difícil que un club desee contratarlo, pese a que varios equipos le llamaron mientras estaba de baja. Esa etapa de su vida la da por cerrada después de haber dirigido al Ajax (1991-96), Barcelona (1997-2000 y 2002-03), AZ Alkmaar (2005-09), Bayern Múnich (09-11) y Manchester United (14-16). También ha sido seleccionador de Países Bajos en tres etapas distintas (2000-01, 2012-14, 2020-23). Al final de la última, en Qatar, aventuraba que no habría una cuarta, sin descartarlo del todo. Todavía tenía secuelas de la enfermedad que da por superada.

Van Gaal, en una rueda de prensa en diciembre de 2022. / Eugene Hoshiko / AP

"Solo eres seleccionador ocho veces al año. ¿Quién querría alguien de 73 años con cáncer de próstata? Tal vez Curazao… Solo lo haría por países como Inglaterra o Alemania” Louis van Gaal — Exseleccionador de Países Bajos

"Solo eres seleccionador ocho veces al año. ¿Quién querría alguien de 73 años con cáncer de próstata? Tal vez Curazao… Solo lo haría por países como Inglaterra o Alemania”, afirmó Van Gaal de un hipotético retorno a la actividad.