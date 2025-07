Un herido Àlex Márquez da la campanada en Alemania superando incluso a Marc

Se cayó el domingo en la 'catedral' de Assen en la carrera grande del Gran Premio de los Países Bajos. Se fracturó el dedo índice izquierdo "ni siquiera sé cómo, igual me tocó con algo Pedro (Acosta), pero sin querer, claro". Cogió un jet privado, de inmediato, y el domingo por la noche le estaban poniendo un tornillo, no un clavo, un tornillo, para soldarle ese hueso. El lunes empezó la recuperación. El martes suspendió dos eventos que tenía. El miércoles siguió con médicos y fisios. Y, el jueves, recibió el 'fit' (apto) del doctor Ángel Charte, responsable médicos del Mundial de motociclismo, y se puso a correr.

Y corrió tanto, tanto, que, después de haber sido revisado, de nuevo, por el doctor Charte y recibir una prolomgación de esa autorización para participar en el último ensayo del viernes, aquel que mete directamente en la 'quali' (Q2) a los 10 primeros, Àlex Márquez Alenta (Ducati), el muchacho revelación de este 2025, acabó segundo, a 0.337 segundos de un velocísimo Fabio Di Giannantonio (Ducati) y por delante de su hermano Marc, de quien le separaron solo 53 milésimas. Y Marc es, todo el mundo lo sabe, el dueño de este jardín, donde ha ganado 11 veces.

Àlex Márquez se prepara su guante izquierdo con mimo, hoy, en Sachsenring. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

El 'Pistolas' volvió a demostrar no solo que es, sin duda, lo ha sido siempre de ahí sus dos títulos de Moto3 y Moto2, que solo poseen su hermano Marc y el murciano Pedro Acosta, un extraordinario piloto sino, además, es un estratega sensación. De casta le viene al galgo. El pequeño de los Márquez Alentá ha sabido manejar los difíciles minutos de las dos sesiones para dosificarse con inteligencia, seguir los consejos del doctor Charte y acabar metido en el podio virtual del primer día del Gran Premio de Alemania.

Repito, Àlex no mintió ayer cuando dijo que venía a probarse y tampoco mintió cuando dijo que si no se encontrase bien y animado no hubiese venido a Sachsenring. Dijo que se iba a probar, cierto. Dijo que, estas lesiones, a medida que pasan los minutos, puede que cada vez te sientas mejor. Y, desde luego, dijo lo que sabe todo el mundo "que una carrera, aunque sea la corta del sábado al 'sprint', no tiene nada que ver con las sesiones de entrenamiento.

El máximo objetivo que podía lograr, que quería lograr, que soñaba conseguir, lo ha conquistado: ha pasado directamente a la 'quali' por delante de los mejores, por supuesto por delante de su rival para el sibcampeonato, el tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que, de momento, ocupa la novena plaza, pero, sin duda, tratará de mejorar en la Q2 de mañana al mediodía.

Dicen que este fin de semana llueve en Sachsenring y Marc Márquez ensayó cambiar de moto en su taller.mañanaMarc M / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Era muy, muy, muy, importante para Àlex y para todos los favoritos acabar entre los diez primeros pues, dicen, que mañana sábado e, incluso, el domingo, llueve, por lo que tener la sensación de que dominas el ritmo de este veloz y sinuoso Sachsenring es muy importante, sobre todo si vienes (casi) directamente del quirófano al circuito.

Sobre la posibilidad de que llueva los dos próximos días, muy real al parecer, solo hay que fijarse en lo que hizo Marc Márquez, que, repito, es el amo de este circuito. Pensando en ese agua, intuyendo que igual son dos carreras de bandera a bandera, de moto de seco a moto de agua, de moto de agua a moto de seco, el ocho veces campeón del mundo ensayó varias veces el cambio de moto con ese saltito característico que le ha permitido, en más de una, dos, tres y cuatro ocasiones, ganar un montón de carreras. MM93 jamás, nunca, deja nada a la improvisación. Siempre hay que fijarse en él, siempre, pues se diría que posee el móvil de Dios.