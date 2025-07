Enric Mas: "He perdido tiempo por la caída, no por el puerto"

El mallorquín Enric Mas, que se dejó 51 segundos en la meta del Muro de Bretaña, atribuyó esa renta a la caída en la que se vio envuelto y no a que tuviera menos fuerzas que los mejores. "He perdido tiempo por la caída, no por el puerto", dijo el ciclista del Movistar, tras verse envuelto en una montonera a falta de 6 kilómetros para la meta. Hemos perdido el tiempo pero en el que hemos salvado el día por la caída".

Mas aseguró que vio gente "volar" por delante de él, que tocó el suelo pero que enseguida pudo subirse a la bicicleta, aunque ya perdió el contacto con los mejores y acabó en la etapa con otros 51 segundos sobre el ganador, el esloveno Tadej Pogacar, que ya le aventaja en 4.35.

Pese a esa desventaja, Mas aseguró que "las sensaciones son buenas" y señaló que sigue el plan inicial. Su compañero de equipo Iván Romeo, lamentó haberse quedado cortado en el puerto anterior y no haber podio secundar a su jefe de filas tras la caída. "Tenía que haber estado ahí para colocarle en la última subida. Enric se encuentra bien, con la caída se ha quedado cortado, de lo contrario estaría con los mejores", dijo el vallisoletano.

Agregó que "queda mucho Tour" y el Movistar "sigue con su batalla" en la que "todo va bien": "Otros, como Almeida o Buitrago, han perdido el Tour, nosotros no nos podemos quejar".

Debutante en la carrera, Romeo afirmó que se está rodando muy rápido y a ello se suma el calor, que endurece todavía más las condiciones. "Esto parece una carrera de motos", dijo el corredor, que se divide entre ayudar a Mas e intentar una victoria de etapa.

"Ayer tenía libertad pero me faltaban piernas. Estoy viendo en qué etapas puedo hacer algo, cuando no tenga que ayudar a Enric. Estoy aprendiendo mucho", señaló. Iván García Cortina, por su parte, aseguró que se metió en la fuga sin mucha convicción, porque en ningún momento tuvieron una renta suficiente que les hiciese pensar que podían llegar.

"Era una mentalidad de pobres, llegar lo más lejos posible. Pero a la meta era difícil, los de atrás venían controlando", dijo el también corredor del Movistar, que señaló que intentó meterse en la escapada pero, dijo, "no hay que desperdiciar fuerzas porque queda mucho Tour".