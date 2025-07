El Inter de Milán tiene en su radar a Marco Asensio

El futuro del mallorquín Marco Asensio está lejos de París. El atacante calvianer no tendrá el protagonismo que espera en el conjunto dirigido por Luis Enrique, por lo que busca un nuevo destino en su carrera. Hace unos días, desde Turquía se dio a conocer que el ex del Real Madrid había sido ofrecido al Fenerbahçe, pero el equipo turco no sería el único interesado en el futbolista de 29 años, ya que el Inter también se habría unido a la puja.

Ha sido la Gazzetta dello Sport quien ha dado a conocer que Asensio está en el radar del Inter de Milán. El subcampeón de la Champions buscaría reforzar su ataque y Marco encajaría en las pretensiones del club nerazzurro. A día de hoy no ha habido contactos entre la entidad italiana y el Paris Saint-Germain para negociar la operación, pero esta podría cifrarse entre 10 y 12 millones de euros.

Asensio no entra en los planes de Luis Enrique. Su poca participación en la primera mitad de la temporada llevaron al mallorquín a buscar protagonismo lejos del conjunto parisino. En el mercado de invierno, el balear se marchó cedido al Aston Villa de Unai Emery con el objetivo de recuperar su mejor nivel. Con los 'villanos', Marco ha sumado 8 goles y una asistencia en 21 partidos.

Una vez el Paris Saint-Germain vuelva al trabajo tras el Mundial de Clubes, ambas partes tratarán de resolver el futuro del atacante mallorquín. La única traba que puede condicionar las negociaciones es la alta ficha de Asensio, que a día de hoy percibe 8 millones de euros netos, una cifra que no puede asumir cualquier club.