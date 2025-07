Vuelve el Rafa Nadal Open by Movistar, un torneo de referencia en el Challenge Tour

Tras seis ediciones consolidándose como un evento de gran prestigio dentro del circuito ATP Challenger Tour, el Rafa Nadal Open by Movistar celebrará su séptima edición del 25 al 31 de agosto. El propio Rafa Nadal, principal impulsor del torneo, ha mostrado su satisfacción con uno de los eventos más importantes que se celebran en la academia de Manacor. "La verdad es que estoy muy contento. Durante estos años han jugado aquí tenistas increíbles como Andy Murray o Marin Cilic y es una gran satisfacción que todos los jugadores se vayan muy contentos y agradecidos. Creo que desde el primer año la gente ha respondido muy bien y ver la pista llena demuestra que el evento tiene éxito a nivel deportivo y a nivel social gracias a todas las actividades que se organizan alrededor del torneo. A todos los que estamos aquí y formamos parte de la academia nos hace ilusión esta semana porque es el torneo en el que recibimos a los mejores jugadores e intentamos estar a la altura para hacer un torneo de mucho nivel. Los jugadores siempre se van contentos, y esto es muy importante para nosotros y nos da energía e ilusión para seguir creciendo”, explica.

Un año más, los miles de aficionados que se congregarán en las gradas de la Rafa Nadal Academy by Movistar podrán ver en directo en Manacor a jugadores del circuito profesional y a promesas llamadas a formar parte de la élite mundial. Grandes estrellas como el ganador de 5 títulos de Grand Slam Carlos Alcaraz, el ex número 1 del mundo Andy Murray, o referentes del tenis español como Fernando Verdasco o Pablo Andújar ya saben lo que es competir en el Rafa Nadal Open by Movistar, un evento calificado por los jugadores como uno de los mejores del circuito ATP Challenger Tour.

En la séptima edición, los tenistas buscarán formar parte de un palmarés en el que ya figuran el australiano Bernard Tomic (2018), el finés Emil Ruusuvuori (2019), el eslovaco Luckas Lacko (2021), el italiano Luca Nardi (2022), el serbio Hamad Medjedovic (2023) y el croata Duje Ajduković (2024).

El Rafa Nadal Open by Movistar ya se ha consolidado como uno de los eventos del verano en Mallorca congregando a 10.000 espectadores en cada edición, según los organizadores. De manera complementaria a los partidos, los aficionados podrán disfrutar de una gran oferta de ocio, música y gastronomía para todos los públicos y edades.

Movistar, patrocinador principal del torneo, también ofrecerá cobertura televisiva del evento a través de los canales de deportes de Movistar Plus. Esta sinergia amplifica y consolida el patrocinio que desde 2016 Movistar tiene con la Rafa Nadal Academy by Movistar, centro deportivo de referencia en el que se forman tenística y académicamente jóvenes jugadores de todo el mundo y en el que se albergan competiciones de referencia a nivel mundial.