Enric Mas se deja 32 segundos en la etapa del Tour de Francia ganada por Pogacar

Tadej Pogacar levantó los brazos por primera vez en el Tour de Francia para celebrar su victoria profesional número 100 y empatar en la general con el neerlandés Van der Poel (Alpecin), que retuvo el maillot amarillo, en una jornada en la que el artanenc perdió 32 segundos.

En la cuarta etapa disputada entre Amiens y Ruán, de 174,2, el mallorquín no estuvo cómodo. «He sufrido mucho, sabíamos que estos días iban a ser duros. Espero que me cuesten menos las etapas de montaña pura. Me he encontrado bien y el equipo ha vuelto a hacer un buen trabajo. Ha sido un final muy rápido, espero responder mejor en los próximos días», señaló en meta.

Mas se mostró contrariado con el medio minuto perdido en la etapa, lo que le aleja en la general a 48 segundos de Van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar.

«Esta pérdida de tiempo no es asumible, pero hay que aceptarlo y ver qué se puede hacer mañana en la crono, que será importante. Las cronos me cuestan, a ver cómo la termino», concluyó contrariado.