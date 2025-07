Patri Guijarro: "Ya me siento más yo en la selección, como en el Barça"

Patri Guijarro (Palma, 17 de mayo de 1998) está especialmente feliz en Suiza: su sonrisa es reveladora. Se perdió el Mundial y la primera Nations League con motivo de protesta y lucha por unos cambios que, poco a poco y gracias, en gran parte, a ella, van llegando a la Federación.

Ahora, en un momento pletórico de forma, en la Eurocopa, quiere su primer título con España. “Intento no ponerme esta presión, porque aún queda mucho y ya sabes cómo es el fútbol. Pero es inevitable pensarlo”, reconoce en una entrevista exclusiva en SPORT, del mismo grupo editorial que este diario. “Quiero ganar un título con la selección y por eso estoy aquí. Tengo unas compañeras muy buenas y somos capaces de hacerlo”.

-¿Te esperabas un debut con un resultado tan contundente?

-Un 5-0 no te lo esperas nunca, y menos en una Eurocopa. Pero sí que es verdad que hicimos una buena primera parte y el gol en el primer minuto nos dio mucho. Me quedo con el resultado, por los tres puntos, pero también con la portería a cero y, sobre todo, con la confianza que nos da empezar así.

-Desde fuera tuvimos la sensación de ver otra vez una selección campeona, una España más reconocible que había costado de ver sobre todo después de los Juegos.

-Desde abril, más o menos, en los últimos parones, nos hemos sentido más nosotras, más a gusto con el juego, con todo. Y a pesar de que en algunos partidos hemos empezado con un gol en contra, como en el último antes de la Euro contra Japón, hemos sabido tener esa pausa y fluidez en el juego para generar ocasiones y poder darle la vuelta.

-¿Qué te pareció Vicky? Jugó como si llevase diez años con la absoluta y al más alto nivel.

-Estuvo increíble y estoy muy contenta por ella, por su debut, por su titularidad. Es una gran jugadora y es muy importante que se sintiese cómoda en el primer partido, que no es nada fácil, porque siempre puede costar un poco. Pero ella es como es, muy descarada, y fluyó con el juego.

-Al término del partido dijo que jugaba con confianza y Pina también habló de ello después de la Copa. ¿Tú alguna vez has sentido que no tenías esa confianza?

-Yo pienso que hay dos tipos de confianza. La externa, la que te da el entrenador o el club, no depende de ti. La que tienes que trabajar muchísimo es la propia y yo creo que se referían a esto. No sé si a todos, pero yo creo que a la gran mayoría de de deportistas nos ha ocurrido que en algún momento la hemos perdido o hemos dudado de nosotras mismas o nos hemos sentido inseguras.

-Hay que trabajarlo.

-Sí, y ahora se le da mucha más importancia a la salud mental, a la figura del psicólogo. Quieras o no, en la vida también te pasan cosas que te hacen estar abajo, te hacen dudar, y en el fútbol, que cada tres días estás compitiendo, necesitas esta ayuda, porque tienes que ser muy fuerte mentalmente.

-El otro día hablabas de los cambios estructurales y de condiciones en la selección, de algo tan simple como poder tener un cocinero en la concentración o una buena gestión de los descansos, para poder centraros solo en el fútbol. No estuviste en el Mundial, pero en anteriores competiciones tampoco ayudó el contexto que os rodeaba, como la localización del hotel y del campo base. ¿Cómo lo valoras, esta vez?

-Esto es muy importante y nos está dando la vida. La ciudad, el país, el hotel, las instalaciones en las que nos han puesto. En el mismo hotel podemos hacer la recuperación, podemos salir y estar en una simple terraza, podemos dar un paseo, podemos jugar y tener nuestro espacio privado. También tenemos una sala para estar todas juntas. Y todo esto que nos rodea en un torneo tan largo, con tantos días lejos de casa, nos ayuda mucho a estar bien mentalmente, porque en una competición así es importante poder desconectar.

-Otra de las cosas que se puso en la hoja de mejoras fue lo de facilitar a las familias para que los podéis tener cerca durante el torneo. ¿Va a venir tu gente?

-Sí, aquí también hemos dado un paso importante con la conciliación familiar, incluso en el tema de los hijos e hijas, como con Irene o Alba. Y nos han ayudado para que puedan venir. Mi familia todavía no ha venido, en principio lo harán para el partido contra Italia. Es algo que todas agradecemos mucho y lo necesitamos, porque acabar un partido y poder ver a tu gente allí y charlar un rato con ellos, que nos acompañan en todo y están tan pendientes de nosotras, es un chute importante de energía.

-Acabas de cumplir 27 años y parece que seas mucho más veterana. Cada año hablamos de ‘la mejor temporada de Patri’. ¿Dónde está tu techo?

-Me halaga mucho que me digas esto. Porque mi objetivo, más allá de lo colectivo, es mejorar cada año y darlo todo al equipo. Y para darlo todo tengo que exigirme al máximo, ser autocrítica, analitzarme, mejorar técnica y tácticamente, y si cada año puedo ser mejor es que he hecho las cosas bien para dar el cien por cien a mi equipo. Todo evoluciona muy rápido y yo no puedo quedarme aquí.

-Todo el juego en el Barça pasa por tus botas. Después de dos años sin ir con la selección, cuando volviste para los Juegos te costó un poco adaptarte otra vez y Montse te alternaba con Tere. ¿Te sientes ya importante, aquí también?

-Sí, siento que me dan la confianza para sentirme así. Es verdad que en mi regreso, en el terreno de juego me costó bastante adaptarme y ahora me siento más como con el Barça. Soy más yo, lo noto en mis movientos, en la forma de pensar y de jugar, me siento más liberada, más fluida y eso lo noto mucho en los partidos.

Patri Guijarro con Maria Tikas, durante la entrevista con SPORT en Lausanne / SPORT

-Supongo que ayuda que haya tantas jugadoras del Barça en la selección.

-Evidentemente, pero básicamente porque entrenas cada día con ellas, tenemos un mismo plan, los mismos entrenamientos, el mismo pensamiento, conocemos también los movimientos de cada una y creo que eso es importante, aunque aquí nos entendemos muy bien todas, en general, y tenemos una misma manera de pensar.

-Teresa no ha podido estar en la Eurocopa por lesión. Está Zubieta y también Aleixandri.

-Es una lástima que no pueda estar Tere, es una gran jugadora, de las mejores, y se lo merecía. Y la echamos mucho de menos. Pero tenemos buenas alternativas. Maite es muy buena, ya me sorprendió cuando subía de la sub-20, por la confianza que tenía, la tranquilidad que demostraba con balón. Y me gustó mucho como pivote. Y de Laia ya conocemos su polivalencia. Se sabe adaptar a todo muy fácilmente, tanto de pivote, como de lateral o de central. Estamos bien cubiertas.

-Hay una foto muy bonita de la UEFA en la que estáis tú, Alexia y Paredes antes de la Euro. ¿Qué significa para ti jugar este torneo con ellas y cómo de importantes son para el equipo?

-A mí me encanta que haya esta mezcla de veteranía con juventud, que es un poco lo que estamos haciendo también en el Barça. Están el buen rollo y la inocencia de las más jóvenes y la experiencia dentro y fuera del campo que te pueden dar Alexia e Irene. Esta mezcla es muy guay. Son muy buenas, son leyendas, son líderes. El equipo confía muchísimo en ellas y son nuestro faro que espero que nos guíen en el camino hacia el título