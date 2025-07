Enric Mas, contento al acabar la primera etapa del Tour: "Hemos sacado 39 segundos a Evenepoel, Roglic y Carlos Rodríguez"

Enric Mas ha empezado con buen pie el Tour de Francia. Ha entrado en el primer grupo después de los abanicos que se produjeron a 20 km de meta, logrando junto a los favoritos Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard endosar 39 segundos a rivales de la general como Evenepoel, Roglic y Carlos Rodríguez.

El belga Philipsen ganó al sprint en una gran primera etapa para el ciclista de Artà. "La verdad es que el equipo ha estado espectacular. En los momentos claves hemos estado atentos, así que estoy muy contento, y además hemos conseguido 39 segundos con algunos rivales. Sabíamos que este Tour iba a ser así, y así seguirá siendo en estos primeros días", dijo en la meta de Lille el ciclista balear.

Mas admitió que iba justo de fuerzas, destacó la labor de gregario del asturiano Iván García Cortina. "No es que fuera muy cómodo, iba al límite, pero hemos salvado el día muy bien. El tiempo que han perdido Evenepoel o Roglic ...en algunos tramos solo caben dos, hay carreteras estrechas y pueden pasar estas cosas, con cortes y caídas. Yo al final me he librado de una, pero la pude esquivar gracias a Iván (García Cortina)", explicó.

García Cortina: "Intentaremos que Enric no pierda tiempo"

El asturiano Iván García Cortina fue clave en el trabajo del Movistar para lograr la posición delantera de su líder, Enric Mas, y celebró el éxito de haber logrado abrir diferencias con algunos rivales de la general a las primeras de cambio. "Ha sido un día muy exigente todo, muy trabajado, pero hemos pillado 38 segundos interesantes. Intentaremos que Enric no pierda tiempo, y si podemos ganarlo. El objetivo es el podio, creo que puede lograrlo, estamos al cien por ciento con él. Estar delante no es fácil, y empezar así es bueno. Estamos contentos, todo ha salido bien", concluyó.

Iván Romeo: "La experiencia, una pasada"

Por su parte, el campeón de España en ruta, Iván Romeo, hizo una valoración positiva de su debut a los 21 años en el Tour de Francia, a pesar de que un pinchazo lo penalizó en meta perdiendo más de 6 minutos respecto al grupo principal. "Me ha ido bien y mal, pero la experiencia ha sido una pasada. Ha sido una etapa muy dura, hemos ido muy deprisa, y además el viento ha sido protagonista. Creo que ha sido un buen día para el equipo y para nuestro líder, Enric Mas, a quien vamos a apoyar en sus objetivos", comentó el ciclista vallisoletano.