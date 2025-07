Caroline Graham Hansen

No ha vivido su mejor temporada. De hecho, podríamos decir que desde que su luz nos iluminó a todos con el balón en los pies, esta ha sido la campaña más irregular y mortal de la extremo azulgrana. Agotada físicamente, no está viviendo su mejor momento. Pero eso no va a impedir que sea la punta de lanza de una Noruega que quiere seguir atesorando buenos resultados.