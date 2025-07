Álex Abrines se plantea la retirada: “A finales de julio tendré decidido mi futuro”

El futuro de Álex Abrines es una incógnita. El alero mallorquín ha renunciado a entrar en la lista de España y baraja todas las opciones para su futuro: “Quedarme en el Barcelona, irme o retirarme”.

Durante la presentación de la sexta edición de su campus de baloncesto, que comienza este sábado en Muro, el jugador del Barcelona, al que todavía le queda un año de contrato, fue claro al hablar de su futuro. “Me estoy tomando tiempo para pensarlo. Tengo todas las opciones sobre la mesa. Quedarme, irme o retirarme. Lo estoy barajando todo. Me quiero tomar este mes de julio para sopesar todo lo que tengo y conforme a lo que más me llame y mi cuerpo me pida, tomaremos una decisión. Cuando esté preparado, seréis los primeros en saberlo”, confiesa.

Abrines, durante la presentación de la sexta edición de su campus de baloncesto, / B. Ramon

Álex Abrines va más allá y admite cuál sería la decisión más sencilla: “Después de tantos años en el Barcelona, lo más fácil sería quedarme. Ahora mismo con todo lo que hay, puedo elegir. Necesito un tiempo para pensar todo y de aquí a final de mes lo tendré decidido. Y lo sabréis seguro”.

Sobre una posible retirada, el alero mallorquín de 31 años, apunto de cumplir 32, habla de su trayectoria y de su futuro. “He hecho una buena carrera hasta ahora. Hay opciones de contrato y de logística con la familia porque cuando tienes dos hijas es más difícil moverse de Ciutat. Y al final hay otras motivaciones fuera del baloncesto que quiero descubrir. Hasta el punto de ahora estoy contento, veremos qué opción elijo de aquí a final de verano. Tira más lo personal porque hay muchos viajes y cosas que me pierdo y que antes o después quiero vivir”, cuenta.

Este verano ha renunciado a estar en la lista de la selección española “por motivos personales”. “Necesitaba descansar física y mentalmente. También he tenido una pequeña intervención que me ha tenido alejado unas semanas de hacer cualquier deporte y mi cuerpo me pedía descansar. Hablé con Scariolo en su día y lo entendió. Ojalá traigan una medalla para casa”, asegura en un acto en el que deja incertidumbre sobre su futuro la próxima temporada.