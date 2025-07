Simeone ya tiene a su fichaje estrella: Baena llega al Atlético desde el Villarreal

Diego Pablo Simeone ya tiene el fichaje estrella que esperaba para su 15º proyecto al frente del Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha anunciado este miércoles la contratación de Álex Baena, procedente del Villarreal. Una contratación por el que el Atleti desembolsa algo menos de 45 millones, una cifra que puede elevarse hasta los 50 en función de una serie de variables. El futbolista, que este mes cumplirá 24 años, firma por las cinco próximas temporadas.

La contratación era un secreto a voces desde hace algunas semanas y se terminó de confirmar tácitamente el pasado viernes, cuando el ganador de la Eurocopa publicó un tuit con aroma a despedida: "En el fútbol hay que tomar decisiones, hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis. Como bien dije, sería el primero en decirlo, aunque alguno se haya adelantado antes de dar yo el sí. La decisión ha sido mía. No es una despedida oficial, os prometi que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que os prometo que volveré. Os quiero groguets".

Despedida con honores de Villarreal

Hoy, Baena ha profundizado en su despedida a un club del que es canterano y en el que llevaba 13 años jugando, declarándose "eternamente agradecido" al Villarreal y a su afición: "Aquí he sido feliz, tremendamente feliz porque el fútbol me ha permitido descubrir a un club maravilloso, al que estaré eternamente agradecido. Me voy, pero algo de mí se queda para siempre en el Villarreal".

El propio club groguet le ha despedido con todos los honores, apreciando su decisión de no marcharse en enero al fútbol saudí pese a recibir una oferta descomunal. Ya entonces conocía Baena el firme interés del Atlético por él y decidió esperar a verano, para continuar en la élite del fútbol europeo.

Con su contratación, Simeone gana un futbolista con la etiqueta de indiscutible, a priori para jugar en el costado izquierdo de su 4-4-2. Su capacidad asociativa y su facilidad para servir asistencias contribuirán a compensar algunas de las deficiencias ofensivas que ha mostrado el Atleti esta temporada y también para atemperar el impacto del bajón de rendimiento de un Griezmann ya veterano.

Se trata del cuarto fichaje del Atlético esta temporada, si bien los dos primeros fueron futbolistas que ya habían jugado como cedidos esta temporada: el portero Juan Musso y el central Clement Lenglet.

Ruggeri, Cardoso... ¿y Romero?

El tercero, anunciado este martes, es Matteo Ruggeri, lateral izquierdo de 22 años que jugaba hasta ahora en el Atalanta. Junto a Baena, son los llamados a gobernar el costado izquierdo del ataque rojiblanco la temporada que viene.

El siguiente fichaje, a expensas de la confirmación oficial, será el del mediocentro Johnny Cardoso, que había jugado en el Betis las dos últimas temporadas. Y el Atleti trata de profundizar en las negociaciones con el Tottenham para que Cuti Romero apuntale el centro de la defensa, por un precio que excedería los hasta 50 que pagará por Baena.