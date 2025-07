"Cuando Ducati fichó a Márquez desconectó el enchufe de MotoGP"

Es uno de los grandes gurús, sino el más grande, del ‘paddock’ de MotoGP. Estuvo en el nacimiento del fenómeno Valentino Rossi y, desde hace ya muchos años, es uno de los grandes admiradores de Marc Márquez, pese a que el catalán no cesa de derrotar a todos los pilotos patrocinados por él.

El italiano Carlo Pernat acaba de reconocer, en una de sus charlas semanales en gpone.com, que “el día que Ducati, bueno, Gigi Dall’Igna fichó a Marc Márquez, empezó a desestabilizar MotoGP, desconectó el enchufe de MotoGP”. La teoría de Pernat, que muchos consideramos desde el mismo momento en que Ducati descartó, hace exactamente un año, al madrileño Jorge Martín y se inclinó por el ocho veces campeón del mundo catalán como compañero de equipo del italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, se está cumpliendo con creces.

“No es que estemos viendo un gran espectáculo, no, el problema es que tenemos al mejor piloto sobre la mejor moto en el mejor equipo. No podemos extrañarnos, pues, de que gane casi todas las carreras. Es más, aún no hemos llegado al ecuador del campeonato y Marc puede conquistar el título en los próximos cuatro grandes premios. No sé qué decir más”, anade Pernat.

Y, ahora, Alemania

El mayor de los Márquez ha logrado ganar 15 de las 20 carreras que se han disputado hasta la fecha y supera ya por 68 puntos a su hermano Àlex, por 126 a Bagnaia y por la escandalosa cifra de 168 al cuarto del Mundial, que no es otro que un resucitado Franco Morbidelli. Con la salvedad de que, la próxima semana, en Sachsenring (Alemania), un circuito de izquierdas donde ha ganado ¡11 veces!, se encontrará que su hermano Àlex, su único perseguidor, correrá en inferioridad de condiciones pues se acaba de operar de una delicada fractura en el índice de su mano izquierda.

"Sijuntamos al mejor piloto, la mejor moto y el mejor equipo, no podíamos esperar otra cosa que ocurriese lo que está ocurriendo, que Marc gana casi siempre. Es un fenómeno. Es todos contra Marc, Marc contra todos y Marc contra sí mismo, pues solo él puede derrotarse". Carlo Pernat — Prestigioso y veterano representante de pilotos

“Estamos en un campeonato en el que Marc hace lo que quiere”, sigue explicando Pernat. “Lo único que nos faltaba confirmar era su estado físico despés de tantos años de lesiones y operaciones. Y, sí, las lesiones y operaciones siguen ahí, pero Marc se muestra físicamente muy poderoso. Es un auténtico fenómeno y ha convertido el campeonato en un ‘todos contra Márquez y Márquez contra todos’”.

Ni que decir tiene que Pernat también comparte la tesis comentada por el campeón mallorquín Joan Mir (Honda), que nada más ver a Márquez conseguir el doblete en Tailandia, donde se celebró el primer gran premio de la temporada, declaró que “solo Marc puede perder este título”. “Está jugando con nosotros”, llegó a comentar Bagnaia aquel primer fin de semana de marzo”. “En efecto, solo ‘Marc contra sí mismo’ puede animar algo este Mundial”, sentencia Pernat.