Marc Márquez sigue maltratando a sus rivales incluso a su hermano Àlex

Mis amigos Jesús Robledo, Alejandro Ceresuela y Alex Farinelli, tres de los mejores fotógrafos del Mundial de MotoGP, defendían anoche, ante un plato de las deliciosas 'bitterballen', un plato típico de los Países Bajos, mezcla de croqueta y albóndiga, que Marc Márquez Alentá, el ocho veces campeón del mundo, el nuevo jefe de la fábrica Ducati, el próximo campeón del mundo, el líder indiscutible del Mundial de MotoGP, es la reencarnación de los famosos 'gremlins', esos 'mogwais' que se multiplican (peligrosamente) en cuanto se mojan, provocando el caos a su alrededor.

Marc sufrió de lo lindo ayer en las dos primeras sesiones del Gran Premio de los Países Bajos. Sufrió tanto, tanto, tanto, que su madre, Roser Alentá, temió que nunca sería abuela. Sufrió tanto que hasta dudó que pudiese correr, en condiciones, la carrera al 'sprint' de hoy, pues una piedra, no una piedrecita, le cortó la barbilla y necesitó un punto de sutura, se quedó sin sensibilidad en su brazo izquierdo y, además, sufrió dos golpes tremendos, dolorosísimos, en sus testítulos. El doctor Ángel Charte y su fisio, Carlos J. García, tuvieron que trabajar duro para dejar en condiciones al campeonísimo de Cervera (Lleida).

Actuar con cabeza

Márquez, hoy, volvió a ser lo inteligente que se le supone y, tanto en el entrenamiento largo de la mañana como en la sesión que decide el orden de la parrilla, se limitó a correr, mucho, sí, pero sin arriesgar nada. Se conformó con la segunda fila y le reconoció, al llegar al taller del Ducati Lenovo, tanto a Gigi Dall'Igna como a Davide Tardozzi, los dos grandes responsables del equipo, que "no he querido forzar más de la cuenta porque cuando te caes aquí, te haces daño y ya llevo dos caídas y aún no ha empezado lo serio". Ni que decir tiene que tanto Dall'Igna como Tardozzi le dijeron que había hecho santamente. Y no estaban pensando, no, en mamá Roser, no.

Pero tanto Gigi como Davide, como Jesús, Alejandro y Alex, saben que cuando se apaga el semáforo, es decir, cuando mojas a MM93 en las mismísima parrilla de MotoGP, puede ocurrir de todo. Bueno, en realidad, pasa lo de siempre: Marc Márquez busca la victoria desesperadamente. O no tan desesperadamente. Y eso ha ocurrido hoy en la décima prueba al 'sprint' de la temporada, que la ha ganado, como ocho de las nueve anteriores (es decir, lleva nueve de las diez pruebas disputadas), con determinación, autoridad y un arranque digno del que será, pronto, no tardará, nueve veces campeón del mundo.

Marc arrancó desde la cuarta posición de la parrilla, es decir, era el primero de la segunda fila. Delante tenía a Fabio Quartararo (Yamaha), Àlex Márquez (Ducati) y 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que se las prometía muy felices porque había hecho "los mejores entrenamientos de la temporada y me siento muy bien". Solo el 'Diablo' resistió la salida impresionante salida, arranque, de Marc, que superó a su hermano y a su compañero de equipo en la pequeña recta, antes de trazar la primera curva. Ya era segundo.

Y, luego, tampoco se lo pensó demasiado. Completó los primeros 4.542 metros de la primera vuelta y, nada más cruzar la línea de meta, superó a Quartararo. Y empezó su escapada de siempre, con la única salvedad. esta : esta vez, su hermano Àlex estuvo pegadito, pegadito, muy pegadito a él. Cierto, no pudo intentarlo en ninguna ocasión, pero cruzó la meta a centímetros de Marc.

"Hoy he decir, como siempre, la verdad: estoy frustrado por no haber podido ganar", comentó diciendo Àlex nada más llegar al simil de 'corralito' de la prueba al 'sprint'. "He hecho todo lo posible por pasar a Marc y, ciertamente, en el T3, había dos o tres curvas, donde era más rápido qué, pero era imposible encontrar la puerta, un hueco, pues él los cerraba muy bien. Cuando llevas la misma moto y te encuentras en esas circunstancias, es imposible adelantar ni a Marc ni a nadie, a no ser que te jueges la caída. Volvemos a ser segundos, sí, pero reforzamos nuestra posición en el Mundial".

"Vuelvo a decir lo de hace una semana en Mugello: no venía dispuesto a ganar", señaló Marc, feliz, muy feliz, después de intercambiar dos palabras y un tierno abrazo, con Àlex. "Esta mañana me he tomado las cosas con calma, no podía arriesgarme a una tercera caída en dos días. Eso sí, cuando se ha apagado el semáforo y he visto que había logrado salir, de nuevo, de maravilla, he pensando, mira, igual puedes volver a ganar. Cuando me he puesto líder lo he tenido clarísimo, tapar huecos porque sabía que Àlex estaría ahí detrás toda la carrera y hacía un parcial 3 mucho mejor que yo. Al final, de nuevo primero y segundo, felices".

Clasificación de la prueba al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minutos 02.150 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.351 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 1.247 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.269 segundos y 5. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 2.686 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 282 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 239; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 165; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 130 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 126.