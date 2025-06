Fiesta y trabajo a partes iguales en el Porreres

El Porreres está de fiesta por el histórico ascenso de Tercera a Segunda RFEF. Tras un gran recibimiento en el aeropuerto, el pueblo entero celebró lo conseguido por una plantilla que pasará a la historia por su hazaña. A lo largo de esta semana, el club rojillo tiene previstos varios actos oficiales en reconocimiento a su éxito logrado este domingo en el campo del Atlético Monzón, donde, además de ganar 0-1 y forzar la prórroga, se llevó el duelo tras una cardíaca tanda de penaltis.

A pesar de la fiesta y de las distintas celebraciones, el club presidido por Guiem Ballester ‘Colometa’ ya trabaja de manera urgente para confeccionar una plantilla que pueda competir en una «categoría muy dura y exigente». «Hemos de empezar ya a planificar la plantilla, ya que llegamos tarde porque el resto de equipos del grupo han tenido más tiempo que nosotros», dijo a este diario el máximo mandatario.

Uno de los primeros puntos en los que se estaba trabajando ya la misma tarde del ascenso es conocer de qué presupuesto se va a poder disponer para poder empezar a trabajar. En este aspecto, el Porreres ha contactado y lo hará con empresas y patrocinadores para saber su vinculación con un proyecto en el que el principal objetivo será armar un grupo que opte a la permanencia.

«Estamos muy orgullosos del equipo, mejor no lo podían hacer. Ahora no hay tregua y hemos de seguir trabajando, en esta ocasión para planificar la próxima campaña que empieza casi ya», indicó Colometa.

El entrenador del Porreres, Miguel Soler, que renovó hace varios meses al igual que la mayoría de su cuerpo técnico, será una pieza fundamental en el diseño de la plantilla. En un primer lugar, se hablará con los jugadores que tienen contrato para conocer su disponibilidad debido al aumento de los entrenamientos semanales y al hecho de tener que jugar cada quince días en la península.

Una obligación nada fácil para muchos de los que están ahora, ya que la mayoría han compatibilizado esta campaña trabajo y entrenamientos, aunque la exigencia no era tan elevada como lo será en la próxima edición. El mercado peninsular se mirará, pero en un principio no vendrá ningún jugador si se puede conseguir en Mallorca, aunque el handicap que tendrá el Porreres es que debe competir con otros tres equipos mallorquines en el grupo, como son Atlético Baleares, Poblense y Andratx, que ya tienen atados a muchos futbolistas.

Por su parte, Miguel Soler está aún cariacontecido por todo lo sucedido. «Esto es una pasada, es increíble. Tengo más de quinientos mensajes en el móvil, no me lo creo», manifestó. «Dije que me podía morir cuando jugábamos las primeras eliminatorias de ascenso y ahora que hemos subido qué puedo decir», comentó.

Para este técnico lo más importante es «haber hecho feliz a todo un pueblo, mi pueblo». «Vas por la calle y la gente te para y te felicita. Me hablan de mi padre, de lo orgulloso que estaría de esta gran campaña que hemos hecho. Todo es una pasada. Me supera y no somos conscientes aún de lo que hemos hecho», dijo.

Soler destaca el hecho de que van a jugar la próxima temporada contra equipos históricos. «Enfrentarte a un Sabadell, Lleida, Atlético Baleares, Barcelona B o Valencia B es una cosa increíble, una locura», manifestó, y añadió: «Ahora hemos de disfrutar de lo que hemos conseguido y ya planificar la próxima temporada».