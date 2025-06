Detenido un joven en Málaga por amenazar de muerte a Morata y a su familia en redes sociales

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 19 años por supuestamente amenazar de muerte en redes sociales al futbolista profesional Álvaro Morata y a su familia después de que el delantero madrileño fallara un penalti en la muerte súbita contra Portugal en la final de la última Nations League, que España perdió ante los lusos el pasado 8 de junio en Alemania, según ha informado este martes la Policía.

Las amenazas graves se profirieron desde la cuenta personal del investigado en la red social Instagram y no solo iban dirigidas contra el capitán de la Selección Española y delantero del Galatasaray, también iba contra sus hijos y tuvieron una enorme repercusión en Internet, ya que la propia esposa de Morata, Alice Campello, compartió varios de ellos en sus stories de Instagram. "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo. A los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie". Fue uno de estos mensajes que Campello, madre de cuatro hijos, recibió horas después del partido, que acompañaba de la siguiente reflexión: "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?".

Amenaza recibida por Alice Campello, mujer de Morata, en Instagram que compartió en sus historias / Instagram

“Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida”, añadió en otra historia. “Por favor, tener respeto y dejar ya de ser tan malas personas. Gracias a Dios existen todavía personas buenas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes”, puntualizó.

Búsqueda de coartada

Tan sólo dos días después de la denuncia pública de la familia del jugador madrileño, el 11 de junio, un joven se personó en la Comisaría Provincial de Málaga para denunciar que unos desconocidos le habían "robado" su cuenta personal en la citada red social. De manera paralela, "los agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia corroboraron que la cuenta a la que se refería el denunciante era la misma desde la que se habían vertido las amenazas contra el futbolista", detalla la Policía en el comunicado de prensa.

Tras seguir con la investigación, los agentes apreciaron claras "incongruencias en el relato del denunciante", quien al parecer "había intentado instrumentalizar la denuncia al fin de crear una coartada" para desvincularse de los hechos.

Análisis del teléfono del sospechoso

Es por ello, que la Policía Nacional decidió intervenir el teléfono móvil del joven y, durante su análisis, se hallaron evidencias que demostraban que efectivamente esta persona había sido el presunto autor de las amenazas denunciadas.

La Policía advierte en el comunicado de prensa de que la repercusión de este incidente pone de manifiesto la creciente preocupación por el acoso y las amenazas en línea. "Estas conductas se han normalizado en algunos ámbitos, como el deportivo, favorecidas por el anonimato que proporcionan las redes sociales y la rapidez con la que se propagan", han lamentado.