Àngels Moreno, tras ser tricampeona de Europa «Ahora toca preparar los exámenes»

Con los pies en el suelo y todavía sin creérselo, así llegó este jueves sobre las once de la noche Àngels Moreno al aeropuerto de Son Sant Joan junto a sus inseparables tres medallas de oro europeas colgadas sobre su cuerpo. Ella lo tiene claro, no es momento de celebrarlo porque todavía tiene que seguir avanzando en sus estudios de psicología. «Lo primero que tengo que hacer son los exámenes, que he estado tres semanas fuera. Ya tendré tiempo de estar con mi familia y los amigos», explicó tras su gran éxito en Racice el pasado sábado y domingo (República Checa).

Eso sí, la pollencina cree que todavía no ha tocado techo en 2025: «Sobre todo, lo que haré será seguir entrenando. Este solo es el primer paso de todo lo que espero esta temporada». A su llegada fue recibida por familiares y amigos, y nada más salir por la puerta de la terminal de llegadas se abrazó primero con su madre y luego con su hermano, el medallista olímpico Joan Toni Moreno. Unas muestras de cariño que recordará para siempre porque, por primera vez en varios días, vio y sintió el amor de las personas más importantes para ella, que conocen todo el esfuerzo de la palista del Reial Club Nàutic Port de Pollença tras conquistar las tres preseas continentales. «Esperaba volver con medallas, pero no que las tres fueran de oro. Tenía ganas de que llegaran porque llevaba unos años compitiendo, pero nunca había conseguido un oro, así que estoy súper orgullosa y contenta de que hayan llegado», aseguró.

El primer puesto que le hizo más ilusión fue el último, en el C2 500, que logró junto a Viktoriia Yarschevka. «Es la prueba que más tiempo hemos preparado y la que entrenaremos más de cara a los próximos mundiales. También porque iba con la presión y las expectativas más reales de que la pudiéramos conseguir», confesó.

Xavi Marroig, director técnico y gerente de la Federació Balear de Piragüisme, y Pedro Vidal, secretario autonómica de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, tampoco quisieron perder la ocasión de ser de los primeros en felicitarla. Y es que la mallorquina ha entrado a formar parte del selecto grupo de las mejores deportistas de Balears con sus tres oros conseguidos en C2 500, C2 200-estos dos junto a Viktoriia Yarchevska- y C4 500 mixto, formando equipo con María Corbera, Daniel Grijalba y Adrián Sieiro.

A pesar de ya haber pasado muchas horas, Àngels Moreno sigue emocionada por su logro. «No me creo que sea tricampeona de Europa. Para mí ha sido un viaje más, una competición más. Estoy súper contenta con las regatas, independientemente de la posición, y de llegar a casa cargada de medallas», señaló.

Con estos resultados obtenidos en República Checa, empieza a mirar con cierto gusanillo los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028. «Es el primer año y quedan tres, pero empezar así se agradece. A ver si podemos mantenerlo», confesó. No obstante, antes competirá a finales del próximo julio en el Mundial Sub-23 y, a finales de agosto, en Milán en el absoluto.