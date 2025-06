Miguel Soler, entrenador del Porreres: «Ha tocado reír a los pobres del fútbol»

El entrenador del Porreres, Miquel Soler, no asimilaba el ascenso horas después de conseguirlo: «No me lo creo, la verdad. Esto me supera. No somos conscientes de lo que hemos hecho». Para este técnico lo más importante es «haber hecho feliz a todo un pueblo, mi pueblo, y lo orgulloso que estaría mi padre de esta gesta. Hoy -ayer para el lector- ha tocado reír a los pobres del fútbol, vamos a disfrutarlo», indicó.

Por otro lado, el presidente del Porreres, Guiem Ballester ‘Colometa’, estaba muy feliz por el ascenso y «especialmente orgulloso del equipo». «Estamos muy contentos, pero mañana mismo empezamos a trabajar para diseñar la plantilla ya que llegamos tarde dado que los otros conjuntos ya la tienen perfilada», dijo.