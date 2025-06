El Porreres logra en los penaltis un ascenso histórico a Segunda RFEF

El Porreres es nuevo equipo de Segunda Federación. Un ascenso histórico para el conjunto de Miguel Soler, que ha conseguido igualar el 0-1 de la ida ante el Atlético Monzón con un gol de Alomar en la segunda mitad, para acabar llegando a la tanda de penaltis y gracias a Rivas, su portero, que ha parado dos penaltis y ha marcado el decisivo, conseguir superar por primera vez el techo de Tercera División. Un hito sin igual para el conjunto mallorquín, que se unirá a Andratx, Atlético Baleares y Poblense el próximo curso en la cuarta categoría nacional.

El Porreres tenía mucho terreno por recuperar si quería tener opciones de lograr el ascenso. Para este partido, Miguel Soler, consciente de lo poco contundente que estuvo su equipo en la ida tanto en defensa como en ataque, modificó la forma de jugar de su equipo, apostando por resguardarse en defensa con cinco atrás e intentando salir rápido a la contra con carrileros. Canario, uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla, esperaba su oportunidad en el banquillo.

Para el Atlético Monzón, al igual que para los mallorquines, el ascenso a Segunda RFEF era un techo histórico que podían romper y el Isidro Calderón, lleno a reventar, aportó color y calor desde las gradas. Y, como era de esperar, los locales, que venían con el 0-1 de la ida a favor, arrancaron con fuerza el choque. El Porreres debía ser paciente, solidario en defensa y aguardar su ocasión en ataque.

Sin embargo, la pelota duraba muy poco en sus pies y Soler reclamaba mayor intensidad desde la banda. Con Rodri Cuenca solo en ataque, confiaban en que algún envío en largo lo pudiera aprovechar el paraguayo. Al paso por el minuto 20, los locales protestaron un posible penalti de Dani López, aunque el colegiado Cristian Selva no vio nada.

Youssef, al igual que la ida, era el gran peligro de los montisonenses. Sus caídas a la espalda de los centrales eran un dolor de cabeza continuo. Y un error de Romaguera a punto estuvo de costar muy caro a los suyos. Dejó botar la pelota y el atacante, muy rápido, se adelantó para medirse en el uno contra uno a Ribas, aunque el portero del Porreres cubrió bien el espacio.

La primera parte se fue consumiendo sin que ocurriese mucho más. Los locales, que pese a no crear ocasiones pisaban con más frecuencia el área visitante, estaban cómodos en el campo, mientras que los de Soler tenía que dar un paso adelante si quería volver a meterse en la eliminatoria.

El descanso, agradecido por ambos por el fuerte calor que se vivió en el Isidro Calderón, debía servir para que el Porreres se aclarase las ideas y arriesgase más en busca de, como mínimo, un gol que pusiera el empate en la eliminatoria.

La segunda parte siguió la senda de la primera. El conjunto mallorquín inquietar la meta rival. Faltaba acumular hombres arriba y perder el miedo a encajar otro gol. El reloj jugaba en su contra y los cambios no podían esperar en busca de algo más. Bernárdez, en semifallo, a punto estuvo de adelantar a los locales. El partido se empezó a romper y ahí, en el enésimo balón en largo, el Porreres encontró premio. Romaguera envió la pelota casi hasta el área contraria. Rodri Cuenca se impuso a los centrales y cedió la pelota para Alomar, que batió con un disparo cruzado a Puigvert.

La eliminatoria se igualaba y quedaban por delante treinta minutos (más la prórroga si nada más ocurría). El tanto sentó genial a los de Soler. Los locales, nerviosos al tenerlo todo controlado hasta el momento, empezaron a aturrullarse en su juego, mientras que los mallorquines siguieron el mismo guion.+

El Monzón, una vez superado el shock del gol, subió sus líneas, algo lógico tras verse ganador del partido. Y rozó el segundo tanto en botas de su gran peligro, Youssef. Un balón en largo que no acertó a despejar Calonge lo recogió el delantero, cuyo disparo lo acabó repeliendo Rivas con las piernas cuando ya se cantaba el gol.

El cansancio y el calor hicieron mella. El miedo a perder lo conseguido llevó a ambos equipos a correr pocos riesgos, condenando la eliminatoria y el ascenso a la prórroga. Con la entrada al campo de Canario y Pedro González, Soler buscó darle aire y piernas frescas al equipo en ataque. Pero la primera ocasión de la prórroga fue para los locales, con un remate de Chipi al que respondió de manera brillante Rivas. Los mallorquines, mejor plantados que los locales, vivieron más en campo contrario, pero sin llegar a intimidar a Puigvert.

Los penaltis parecían inevitables y así, de esta forma, se decidiría el ascenso a Segunda RFEF. Todo se decidiría desde los once metros. No erraron Calver y Arnedillo para el Monzón ni Canario para el Porreres, pero sí Algaba para los de Soler. Pero apareció Rivas para detenerle el lanzamiento a Puente y Calonge marcó para poner el 2-2. Solano y Pedro no erraron sus lanzamientos, al igual que Chipi y Amengual. Y llegó el momento Rivas. Detuvo el sexto lanzamiento a Fofana y él se encargó del lanzamiento decisivo. Gol y ascenso histórico para el Porreres.