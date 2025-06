Pilotades | Juan Vich dirigirá al Cade Paguera en la Regional Preferente

El exjugador Juan Vich seguirá vinculado al CADE Paguera y dirigirá a la primera plantilla que jugará en la Regional Preferente en la próxima temporada tras quedar segundo en la presente edición en Primera. «Su compromiso, trabajo constante y pasión por nuestros colores han sido fundamentales para seguir creciendo como club. Estamos muy ilusionados con el futuro y convencidos de que esta nueva etapa vendrá cargada de éxitos», indicó el club.

Sergio Sánchez no sigue en el club

El entrenador Sergio Sánchez Nágera no seguirá como director deportivo del CADE Paguera. «Tras un año intenso, ilusionante y cargado de experiencias, tomar esta decisión no ha sido fácil. Llegué con la intención de aportar mi experiencia y compromiso al crecimiento del club y me marcho con la satisfacción de haber dado el máximo de mi», señaló Sánchez en un comunicado.

Renovaciones en el Poblense

El Poblense va perfilando de la mano de su técnico Óscar Troya la plantilla que en la próxima campaña jugará en la Segunda RFEF. Además de la anunciada renovación de Aitor Pons, seguirán Joan Prohens, Felquin, Pep Payeras, Juan Suasi, Diego Martínez y Miguel Soler. No seguirán en la entidad blaugrana Miki Capellà, Juan Cifre y Miquel Llabrés.

Cape ya tiene equipo, el Manacor de Tercera

El extremo Miki Capellà, Cape, que esta temporada ha realizado una gran Liga con el Poblense, ha fichado por el Manacor de Tercera para liderar un proyecto ambicioso.

El colegiado Santi Varón renuncia a sus cargos

El veterano colegiado Santi Varón ha presentado su renuncia a todos sus cargos en el Comité Balear de Árbitros de Fútbol por motivos personales. Por otra parte, este comité propondrá a Santi Mascaró como nuevo vicepresidente arbitral.